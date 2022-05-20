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The Clash - Combat Rock + The People's Hall (0194399551318) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Clash - Combat Rock + The People's Hall (0194399551318) виниловая пластинка

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The Clash - Combat Rock + The People&#039;s Hall (0194399551318) виниловая пластинка - фото 1
The Clash - Combat Rock + The People&#039;s Hall (0194399551318) виниловая пластинка - фото 2
The Clash - Combat Rock + The People&#039;s Hall (0194399551318) виниловая пластинка - фото 3
The Clash - Combat Rock + The People&#039;s Hall (0194399551318) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Дата релиза
20.05.2022
Исполнитель
The Clash
Альбом (сингл)
Combat Rock + The PeopleS Hall
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Clash - Combat Rock + The People&#039;s Hall (0194399551318) виниловая пластинка - фото 1
  • The Clash - Combat Rock + The People&#039;s Hall (0194399551318) виниловая пластинка - фото 2
  • The Clash - Combat Rock + The People&#039;s Hall (0194399551318) виниловая пластинка - фото 3
  • The Clash - Combat Rock + The People&#039;s Hall (0194399551318) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 650 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615768
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Clash - Combat Rock + The People's Hall (0194399551318) виниловая пластинка
6 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399551318]
Дата релиза
20.05.2022
Исполнитель
The Clash
Альбом (сингл)
Combat Rock + The PeopleS Hall
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Clash - Combat Rock + The People's Hall (0194399551318) виниловая пластинка

Первоначально выпущенный в мае 1982 года, ‘Combat Rock’ является последним альбомом The Clash Джо Страммера, Мика Джонса, Пола Саймонона и Топпера Хедона. В альбом вошли две самые известные песни группы: Should I Stay или Should I Go и Rock The Casbah, а также любимые Straight To Hell и Know Your Rights. Это их самый продаваемый альбом и самое высокое место в чартах как в Великобритании, так и в США. Теперь выходит специальное издание альбома под названием ‘Combat Rock/The Peoples Hall’. Оно дополняет альбом дополнительными 12 треками, собранными The Clash. Вернувшись в Лондон после своего ключевого 17-концерта в нью-йоркском Bonds Casino в 1981 году, группа репетировала и записывалась в Peoples Hall в небольшой Республике Фрестония недалеко от Латимер-роуд в Лондоне, а оттуда они отправились в турне по Восточной и Юго-Восточной Азии, во время которого изображение обложки альбома было сделано Пенни Смит в Таиланде. Треки на ‘The Peoples Hall’ охватывают период с момента выхода их последнего сингла Radio Clash вплоть до выпуска Combat Rock, включая неслыханные, редкие и ранние версии треков.

Отзывы о товаре The Clash - Combat Rock + The People's Hall (0194399551318) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399551318]
Дата релиза
20.05.2022
Исполнитель
The Clash
Альбом (сингл)
Combat Rock + The PeopleS Hall
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Первоначально выпущенный в мае 1982 года, ‘Combat Rock’ является последним альбомом The Clash Джо Страммера, Мика Джонса, Пола Саймонона и Топпера Хедона. В альбом вошли две самые известные песни группы: Should I Stay или Should I Go и Rock The Casbah, а также любимые Straight To Hell и Know Your Rights. Это их самый продаваемый альбом и самое высокое место в чартах как в Великобритании, так и в США. Теперь выходит специальное издание альбома под названием ‘Combat Rock/The Peoples Hall’. Оно дополняет альбом дополнительными 12 треками, собранными The Clash. Вернувшись в Лондон после своего ключевого 17-концерта в нью-йоркском Bonds Casino в 1981 году, группа репетировала и записывалась в Peoples Hall в небольшой Республике Фрестония недалеко от Латимер-роуд в Лондоне, а оттуда они отправились в турне по Восточной и Юго-Восточной Азии, во время которого изображение обложки альбома было сделано Пенни Смит в Таиланде. Треки на ‘The Peoples Hall’ охватывают период с момента выхода их последнего сингла Radio Clash вплоть до выпуска Combat Rock, включая неслыханные, редкие и ранние версии треков.
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The Clash - Combat Rock + The People's Hall (0194399551318) виниловая пластинка - стоимость товара 6650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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