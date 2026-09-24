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Gaye Marvin - Whats Going On (0602577612008) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gaye Marvin - Whats Going On (0602577612008) виниловая пластинка

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Gaye Marvin - Whats Going On (0602577612008) виниловая пластинка - фото 1
Gaye Marvin - Whats Going On (0602577612008) виниловая пластинка - фото 2
Gaye Marvin - Whats Going On (0602577612008) виниловая пластинка - фото 3
Gaye Marvin - Whats Going On (0602577612008) виниловая пластинка - фото 4
Gaye Marvin - Whats Going On (0602577612008) виниловая пластинка - фото 5
Gaye Marvin - Whats Going On (0602577612008) виниловая пластинка - фото 6
Gaye Marvin - Whats Going On (0602577612008) виниловая пластинка - фото 7
Gaye Marvin - Whats Going On (0602577612008) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Gaye Marvin
Альбом (сингл)
Whats Going On
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gaye Marvin - Whats Going On (0602577612008) виниловая пластинка - фото 1
  • Gaye Marvin - Whats Going On (0602577612008) виниловая пластинка - фото 2
  • Gaye Marvin - Whats Going On (0602577612008) виниловая пластинка - фото 3
  • Gaye Marvin - Whats Going On (0602577612008) виниловая пластинка - фото 4
  • Gaye Marvin - Whats Going On (0602577612008) виниловая пластинка - фото 5
  • Gaye Marvin - Whats Going On (0602577612008) виниловая пластинка - фото 6
  • Gaye Marvin - Whats Going On (0602577612008) виниловая пластинка - фото 7
  • Gaye Marvin - Whats Going On (0602577612008) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 
Начислим 218 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708200
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Gaye Marvin - Whats Going On (0602577612008) виниловая пластинка
6 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577612008]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Gaye Marvin
Альбом (сингл)
Whats Going On
Жанр
Soul
Трек-лист
1. LP 1 Sixties Medley: That's The Way Love Is / You / I Heard It Through The Grapevine / Little Darling (I Need You) / You're All I Need To Get By / Ain't Nothing Like The Real Thing / Your Precious Love / Pride And Joy / Stubborn Kind Of Fellow, 2. Right On, 3. Wholy Holy, 4. Inner City Blues (Make Me Wanna Holler), 5. LP 2 What's Going On, 6. What's Happening Brother, 7. Flyin' High (In The Friendly Sky), 8. Save The Children, 9. God Is Love, 10. Stage Dialogue, 11. Inner City Blues (Make Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gaye Marvin - Whats Going On (0602577612008) виниловая пластинка

Gaye Marvin - Whats Going On (0602577612008) виниловая пластинка



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Gaye Marvin - Whats Going On (0602577612008) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577612008]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Gaye Marvin
Альбом (сингл)
Whats Going On
Жанр
Soul
Трек-лист
1. LP 1 Sixties Medley: That's The Way Love Is / You / I Heard It Through The Grapevine / Little Darling (I Need You) / You're All I Need To Get By / Ain't Nothing Like The Real Thing / Your Precious Love / Pride And Joy / Stubborn Kind Of Fellow, 2. Right On, 3. Wholy Holy, 4. Inner City Blues (Make Me Wanna Holler), 5. LP 2 What's Going On, 6. What's Happening Brother, 7. Flyin' High (In The Friendly Sky), 8. Save The Children, 9. God Is Love, 10. Stage Dialogue, 11. Inner City Blues (Make Me
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Gaye Marvin - Whats Going On (0602577612008) виниловая пластинка


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gaye Marvin - Whats Going On (0602577612008) виниловая пластинка - стоимость товара 6980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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