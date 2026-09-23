Nine Inch Nails - With Teeth (0602557142761) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Nine Inch Nails
Альбом (сингл)
With Teeth
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб.
В наличии
Код товара: 617311
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6 750 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557142761]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Nine Inch Nails
Альбом (сингл)
With Teeth
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
All The Love In The World, You Know What You Are?, The Collector, The Hand That Feeds, Love Is Not Enough, Every Day Is Exactly The Same, With Teeth, Only, Getting Smaller, Sunspots, Home, The Line Begins To Blur, Beside You In Time, Right Where It Belongs
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
NIN – HALO_19 V
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nine Inch Nails - With Teeth (0602557142761) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: All The Love In The World, You Know What You Are?, The Collector, The Hand That Feeds, Love Is Not Enough, Every Day Is Exactly The Same, With Teeth, Only, Getting Smaller, Sunspots, Home, The Line Begins To Blur, Beside You In Time, Right Where It Belongs
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Теги товара: Industrial, Nine Inch Nails
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557142761]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Nine Inch Nails
Альбом (сингл)
With Teeth
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
All The Love In The World, You Know What You Are?, The Collector, The Hand That Feeds, Love Is Not Enough, Every Day Is Exactly The Same, With Teeth, Only, Getting Smaller, Sunspots, Home, The Line Begins To Blur, Beside You In Time, Right Where It Belongs
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
NIN – HALO_19 V
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: All The Love In The World, You Know What You Are?, The Collector, The Hand That Feeds, Love Is Not Enough, Every Day Is Exactly The Same, With Teeth, Only, Getting Smaller, Sunspots, Home, The Line Begins To Blur, Beside You In Time, Right Where It Belongs
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Теги товара: Industrial, Nine Inch Nails
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial, Nine Inch Nails
Nine Inch Nails - With Teeth (0602557142761) виниловая пластинка - купить по цене 6750 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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