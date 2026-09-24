Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка
Stankonia — четвёртый студийный альбом американского хип-хоп-дуэта OutKast, выпущенный в 2000 году. Сразу после релиза Stankonia получил единодушное признание критиков и с тех пор считается одним из величайших хип-хоп альбомов всех времён. Издание на цветном виниле в 25-летию альбома. Весной 1999 года OutKast начали работу над альбомом «Stankonia» в студии Stankonia Studios в Атланте, которую дуэт недавно приобрёл. Владение студией позволило им быть менее ограниченными по времени и, следовательно, более свободно экспериментировать с музыкой. В «Stankonia» приняли участие многие местные музыканты Атланты, которых группа открыла для себя, посещая городские клубы. В «Stankonia» дуэт стремился создать хаотичную музыкальную эстетику и объединить различные музыкальные жанры, включая драм-н-бейс, госпел, рок, сальсу, фанк и психоделию. Пластинка дебютировала на 2-м месте чарта Billboard 200, разойдясь тиражом более 530 000 копий за первую неделю.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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