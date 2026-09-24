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Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка

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Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 1
Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 2
Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 3
Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 4
Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 5
Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 6
Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 7
Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 8
Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 9
Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 10
Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 11
Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 12
Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 13
Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 14
Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 15
Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 16
Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 17
Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 18
Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 19
Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Outkast
Альбом (сингл)
Stankonia
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 1
  • Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 2
  • Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 3
  • Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 4
  • Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 5
  • Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 6
  • Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 7
  • Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 8
  • Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 9
  • Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 10
  • Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 11
  • Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 12
  • Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 13
  • Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 14
  • Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 15
  • Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 16
  • Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 17
  • Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 18
  • Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 19
  • Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 
Начислим 218 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720293
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Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка
6 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029545913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Outkast
Альбом (сингл)
Stankonia
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Intro, Gasoline Dreams (Feat. Khujo Goodie), I'm Cool (Interlude), So Fresh, So Clean, Ms. Jackson, Snappin' & Trappin' (Feat. Killer Mike & J-Sweet), D.F. (Interlude), Spaghetti Junction, Kim & Cookie (Interlude), I'll Call Before I Come (Feat. Gangsta Boo & Eco), B.O.B, Xplosion (Feat. B-Real), Good Hair (Interlude), We Luv Deez Hoez (Feat. Backbone & Big Gipp), Humble Mumble (Feat. Erykah Badu), Drinkin' Again (Interlude), ?, Red Velvet, Cruisin' in the ATL (Interlude), Gangsta Sh*t (Feat. Sl
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка

Stankonia — четвёртый студийный альбом американского хип-хоп-дуэта OutKast, выпущенный в 2000 году. Сразу после релиза Stankonia получил единодушное признание критиков и с тех пор считается одним из величайших хип-хоп альбомов всех времён. Издание на цветном виниле в 25-летию альбома. Весной 1999 года OutKast начали работу над альбомом «Stankonia» в студии Stankonia Studios в Атланте, которую дуэт недавно приобрёл. Владение студией позволило им быть менее ограниченными по времени и, следовательно, более свободно экспериментировать с музыкой. В «Stankonia» приняли участие многие местные музыканты Атланты, которых группа открыла для себя, посещая городские клубы. В «Stankonia» дуэт стремился создать хаотичную музыкальную эстетику и объединить различные музыкальные жанры, включая драм-н-бейс, госпел, рок, сальсу, фанк и психоделию. Пластинка дебютировала на 2-м месте чарта Billboard 200, разойдясь тиражом более 530 000 копий за первую неделю.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029545913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Outkast
Альбом (сингл)
Stankonia
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Intro, Gasoline Dreams (Feat. Khujo Goodie), I'm Cool (Interlude), So Fresh, So Clean, Ms. Jackson, Snappin' & Trappin' (Feat. Killer Mike & J-Sweet), D.F. (Interlude), Spaghetti Junction, Kim & Cookie (Interlude), I'll Call Before I Come (Feat. Gangsta Boo & Eco), B.O.B, Xplosion (Feat. B-Real), Good Hair (Interlude), We Luv Deez Hoez (Feat. Backbone & Big Gipp), Humble Mumble (Feat. Erykah Badu), Drinkin' Again (Interlude), ?, Red Velvet, Cruisin' in the ATL (Interlude), Gangsta Sh*t (Feat. Sl
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Stankonia — четвёртый студийный альбом американского хип-хоп-дуэта OutKast, выпущенный в 2000 году. Сразу после релиза Stankonia получил единодушное признание критиков и с тех пор считается одним из величайших хип-хоп альбомов всех времён. Издание на цветном виниле в 25-летию альбома. Весной 1999 года OutKast начали работу над альбомом «Stankonia» в студии Stankonia Studios в Атланте, которую дуэт недавно приобрёл. Владение студией позволило им быть менее ограниченными по времени и, следовательно, более свободно экспериментировать с музыкой. В «Stankonia» приняли участие многие местные музыканты Атланты, которых группа открыла для себя, посещая городские клубы. В «Stankonia» дуэт стремился создать хаотичную музыкальную эстетику и объединить различные музыкальные жанры, включая драм-н-бейс, госпел, рок, сальсу, фанк и психоделию. Пластинка дебютировала на 2-м месте чарта Billboard 200, разойдясь тиражом более 530 000 копий за первую неделю.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Outkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (0198029545913) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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