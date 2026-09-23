Top.Mail.Ru
Donald Byrd - At The Half Note Cafe (Analogue, Tone Poet) (0602438145867) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Donald Byrd - At The Half Note Cafe (Analogue, Tone Poet) (0602438145867) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Donald Byrd - At The Half Note Cafe (Analogue, Tone Poet) (0602438145867) виниловая пластинка - фото 1
Donald Byrd - At The Half Note Cafe (Analogue, Tone Poet) (0602438145867) виниловая пластинка - фото 2
Donald Byrd - At The Half Note Cafe (Analogue, Tone Poet) (0602438145867) виниловая пластинка - фото 3
Donald Byrd - At The Half Note Cafe (Analogue, Tone Poet) (0602438145867) виниловая пластинка - фото 4
Donald Byrd - At The Half Note Cafe (Analogue, Tone Poet) (0602438145867) виниловая пластинка - фото 5
Donald Byrd - At The Half Note Cafe (Analogue, Tone Poet) (0602438145867) виниловая пластинка - фото 6
Donald Byrd - At The Half Note Cafe (Analogue, Tone Poet) (0602438145867) виниловая пластинка - фото 7
Donald Byrd - At The Half Note Cafe (Analogue, Tone Poet) (0602438145867) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Donald Byrd
Альбом (сингл)
At The Half Note Cafe (Tone Poet)
Жанр
Funk, Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Donald Byrd - At The Half Note Cafe (Analogue, Tone Poet) (0602438145867) виниловая пластинка - фото 1
  • Donald Byrd - At The Half Note Cafe (Analogue, Tone Poet) (0602438145867) виниловая пластинка - фото 2
  • Donald Byrd - At The Half Note Cafe (Analogue, Tone Poet) (0602438145867) виниловая пластинка - фото 3
  • Donald Byrd - At The Half Note Cafe (Analogue, Tone Poet) (0602438145867) виниловая пластинка - фото 4
  • Donald Byrd - At The Half Note Cafe (Analogue, Tone Poet) (0602438145867) виниловая пластинка - фото 5
  • Donald Byrd - At The Half Note Cafe (Analogue, Tone Poet) (0602438145867) виниловая пластинка - фото 6
  • Donald Byrd - At The Half Note Cafe (Analogue, Tone Poet) (0602438145867) виниловая пластинка - фото 7
  • Donald Byrd - At The Half Note Cafe (Analogue, Tone Poet) (0602438145867) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 242 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617057
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Donald Byrd - At The Half Note Cafe (Analogue, Tone Poet) (0602438145867) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438145867]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Donald Byrd
Альбом (сингл)
At The Half Note Cafe (Tone Poet)
Жанр
Funk, Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Donald Byrd - At The Half Note Cafe (Analogue, Tone Poet) (0602438145867) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск

Отзывы о товаре Donald Byrd - At The Half Note Cafe (Analogue, Tone Poet) (0602438145867) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438145867]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Donald Byrd
Альбом (сингл)
At The Half Note Cafe (Tone Poet)
Жанр
Funk, Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Donald Byrd - At The Half Note Cafe (Analogue, Tone Poet) (0602438145867) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7100 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...