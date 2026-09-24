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Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862156) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862156) виниловая пластинка

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Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862156) виниловая пластинка - фото 1
Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862156) виниловая пластинка - фото 2
Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862156) виниловая пластинка - фото 3
Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862156) виниловая пластинка - фото 4
Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862156) виниловая пластинка - фото 5
Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862156) виниловая пластинка - фото 6
Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862156) виниловая пластинка - фото 7
Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862156) виниловая пластинка - фото 8
Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862156) виниловая пластинка - фото 9
Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862156) виниловая пластинка - фото 10
Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862156) виниловая пластинка - фото 11
Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862156) виниловая пластинка - фото 12
Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862156) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1963
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
The Black Saint And The Sinner Lady
Жанр
Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862156) виниловая пластинка - фото 1
  • Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862156) виниловая пластинка - фото 2
  • Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862156) виниловая пластинка - фото 3
  • Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862156) виниловая пластинка - фото 4
  • Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862156) виниловая пластинка - фото 5
  • Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862156) виниловая пластинка - фото 6
  • Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862156) виниловая пластинка - фото 7
  • Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862156) виниловая пластинка - фото 8
  • Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862156) виниловая пластинка - фото 9
  • Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862156) виниловая пластинка - фото 10
  • Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862156) виниловая пластинка - фото 11
  • Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862156) виниловая пластинка - фото 12
  • Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862156) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 
Начислим 218 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692734
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Загружаем...
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Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862156) виниловая пластинка
6 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve US
Barcode
[0602435862156]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1963
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
The Black Saint And The Sinner Lady
Жанр
Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Solo Dancer (Stop! Look! And Listen, Sinner Jim Whitney!), Duet Solo Dancers (Hearts Beat And Shades In Physical Embraces), Group Dancers ((Soul Fusion) Freewoman And Oh, This Freedoms Slave Cries), Trio And Group Dancers (Stop! Look! And Sing Songs Of Revolutions!), Single Solos And Group Dance (Saint And Sinner Join In Merriment On Battle Front), Group And Solo Dance (Of Love, Pain, And Passioned Revolt, Then Farewell, My Beloved, Til Its Freedom Day)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862156) виниловая пластинка

Переиздание альбома 1963 г.. Переиздание для серии Acoustic Sounds студийного альбома американского джазового музыканта Чарльза Мингуса, вышедшего впервые в 1963 году на лейбле Impulse! Альбом состоит из одной непрерывной композиции, частично написанной в виде балета, разделенной на четыре трека и шесть частей. Чарльз Мингус - американский джазовый контрабасист и композитор. Композиции Мингуса сохранили душевность хард-бопа и в значительной степени опирались на музыку госпел с элементами третьего потока, фри-джаза и классической музыки. В то же время Мингус предпочитал не относить себя ни к одному из направлений. В качестве своих вдохновителей он однажды назвал Дюка Эллингтона и церковь.

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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve US
Barcode
[0602435862156]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1963
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
The Black Saint And The Sinner Lady
Жанр
Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Solo Dancer (Stop! Look! And Listen, Sinner Jim Whitney!), Duet Solo Dancers (Hearts Beat And Shades In Physical Embraces), Group Dancers ((Soul Fusion) Freewoman And Oh, This Freedoms Slave Cries), Trio And Group Dancers (Stop! Look! And Sing Songs Of Revolutions!), Single Solos And Group Dance (Saint And Sinner Join In Merriment On Battle Front), Group And Solo Dance (Of Love, Pain, And Passioned Revolt, Then Farewell, My Beloved, Til Its Freedom Day)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
Переиздание альбома 1963 г.. Переиздание для серии Acoustic Sounds студийного альбома американского джазового музыканта Чарльза Мингуса, вышедшего впервые в 1963 году на лейбле Impulse! Альбом состоит из одной непрерывной композиции, частично написанной в виде балета, разделенной на четыре трека и шесть частей. Чарльз Мингус - американский джазовый контрабасист и композитор. Композиции Мингуса сохранили душевность хард-бопа и в значительной степени опирались на музыку госпел с элементами третьего потока, фри-джаза и классической музыки. В то же время Мингус предпочитал не относить себя ни к одному из направлений. В качестве своих вдохновителей он однажды назвал Дюка Эллингтона и церковь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Charles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435862156) виниловая пластинка - по цене 6980 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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