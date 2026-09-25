Marillion - Afraid Of Sunlight (picture) (5021732758118) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
AFRAID OF SUNLIGHT
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
picture, лимитированное
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб.
В наличии
Код товара: 733767
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732758118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
AFRAID OF SUNLIGHT
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Gazpacho, Cannibal Surf Babe, Beautiful, Afraid Of Sunrise, Out Of This World, Afraid Of Sunlight, Beyond You, King
Версия издания
picture, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Marillion - Afraid Of Sunlight (picture) (5021732758118) виниловая пластинка
Восьмой студийный альбом британской рок-группы Marillion из Эйлсбери. Он был выпущен 26 июня 1995 года на лейбле EMI Records. Это был их последний альбом для EMI.
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Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732758118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
AFRAID OF SUNLIGHT
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Gazpacho, Cannibal Surf Babe, Beautiful, Afraid Of Sunrise, Out Of This World, Afraid Of Sunlight, Beyond You, King
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Версия издания
picture, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Восьмой студийный альбом британской рок-группы Marillion из Эйлсбери. Он был выпущен 26 июня 1995 года на лейбле EMI Records. Это был их последний альбом для EMI.
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Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Marillion - Afraid Of Sunlight (picture) (5021732758118) виниловая пластинка - стоимость товара 6980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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