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Grant Green - The Latin Bit (Analogue, Tone Poet) (0602435519685) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Grant Green - The Latin Bit (Analogue, Tone Poet) (0602435519685) виниловая пластинка

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Grant Green - The Latin Bit (Analogue, Tone Poet) (0602435519685) виниловая пластинка - фото 1
Grant Green - The Latin Bit (Analogue, Tone Poet) (0602435519685) виниловая пластинка - фото 2
Grant Green - The Latin Bit (Analogue, Tone Poet) (0602435519685) виниловая пластинка - фото 3
Grant Green - The Latin Bit (Analogue, Tone Poet) (0602435519685) виниловая пластинка - фото 4
Grant Green - The Latin Bit (Analogue, Tone Poet) (0602435519685) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Grant Green
Альбом (сингл)
The Latin Bit
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grant Green - The Latin Bit (Analogue, Tone Poet) (0602435519685) виниловая пластинка - фото 1
  • Grant Green - The Latin Bit (Analogue, Tone Poet) (0602435519685) виниловая пластинка - фото 2
  • Grant Green - The Latin Bit (Analogue, Tone Poet) (0602435519685) виниловая пластинка - фото 3
  • Grant Green - The Latin Bit (Analogue, Tone Poet) (0602435519685) виниловая пластинка - фото 4
  • Grant Green - The Latin Bit (Analogue, Tone Poet) (0602435519685) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 450 руб. 
Начислим 252 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599030
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Grant Green - The Latin Bit (Analogue, Tone Poet) (0602435519685) виниловая пластинка
7 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Grant Green
Альбом (сингл)
The Latin Bit
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grant Green - The Latin Bit (Analogue, Tone Poet) (0602435519685) виниловая пластинка

A1 Mambo Inn. A2 Besame Mucho. A3 Mama Inez. B1 Brazil. B2 Tico Tico. B3 My Little Suede Shoes.

Отзывы о товаре Grant Green - The Latin Bit (Analogue, Tone Poet) (0602435519685) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Grant Green
Альбом (сингл)
The Latin Bit
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
A1 Mambo Inn. A2 Besame Mucho. A3 Mama Inez. B1 Brazil. B2 Tico Tico. B3 My Little Suede Shoes.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Grant Green - The Latin Bit (Analogue, Tone Poet) (0602435519685) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7450 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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