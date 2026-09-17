Madonna - Erotica (0081227973568) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
EROTICA
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
В наличии
Код товара: 99137
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227973568]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
EROTICA
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Erotica, Fever, Bye Bye Baby, Deeper And Deeper, Where Life Begins, Bad Girl, Waiting, Thief Of Hearts, Words, Rain, Why's It So Hard, In This Life, Did You Do It?, Secret Garden
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Madonna - Erotica (0081227973568) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Erotica
|5:18
|A2
|Fever
|5:00
|A3
|Bye Bye Baby
|3:56
|A4
|Deeper And Deeper
|5:33
|B1
|Where Life Begins
|5:58
|B2
|Bad Girl
|5:23
|B3
|Waiting
|5:47
|B4
|Thief Of Hearts
|4:51
|C1
|Words
|5:55
|C2
|Rain
|5:25
|C3
|Why's It So Hard
|5:23
|D1
|In This Life
|6:23
|D2
|Did You Do It?
|4:54
|D3
|Secret Garden
|5:32
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227973568]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
EROTICA
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Erotica, Fever, Bye Bye Baby, Deeper And Deeper, Where Life Begins, Bad Girl, Waiting, Thief Of Hearts, Words, Rain, Why's It So Hard, In This Life, Did You Do It?, Secret Garden
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Erotica
|5:18
|A2
|Fever
|5:00
|A3
|Bye Bye Baby
|3:56
|A4
|Deeper And Deeper
|5:33
|B1
|Where Life Begins
|5:58
|B2
|Bad Girl
|5:23
|B3
|Waiting
|5:47
|B4
|Thief Of Hearts
|4:51
|C1
|Words
|5:55
|C2
|Rain
|5:25
|C3
|Why's It So Hard
|5:23
|D1
|In This Life
|6:23
|D2
|Did You Do It?
|4:54
|D3
|Secret Garden
|5:32
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Madonna - Erotica (0081227973568) виниловая пластинка - по цене 4740 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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