Madonna - Something To Remember (0081227963965) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.09.2013
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
SOMETHING TO REMEMBER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 138572
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4 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227963965]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.09.2013
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
SOMETHING TO REMEMBER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Madonna - Something To Remember (0081227963965) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Madonna, Massive Attack – I Want You
|6:23
|A2
|Madonna – I'll Remember
|4:23
|A3
|Madonna – Take A Bow
|5:22
|A4
|Madonna – You'll See
|4:39
|A5
|Madonna – Crazy For You
|4:03
|A6
|Madonna – This Used To Be My Playground
|5:09
|A7
|Madonna – Live To Tell
|5:51
|B1
|Madonna – Love Don't Live Here Anymore (Remix)
|4:54
|B2
|Madonna – Something To Remember
|5:03
|B3
|Madonna – Forbidden Love
|4:09
|B4
|Madonna – One More Chance
|4:27
|B5
|Madonna – Rain
|5:28
|B6
|Madonna – Oh Father
|4:59
|B7
|Madonna, Massive Attack – I Want You (Orchestral)
|6:04
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227963965]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.09.2013
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
SOMETHING TO REMEMBER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Madonna, Massive Attack – I Want You
|6:23
|A2
|Madonna – I'll Remember
|4:23
|A3
|Madonna – Take A Bow
|5:22
|A4
|Madonna – You'll See
|4:39
|A5
|Madonna – Crazy For You
|4:03
|A6
|Madonna – This Used To Be My Playground
|5:09
|A7
|Madonna – Live To Tell
|5:51
|B1
|Madonna – Love Don't Live Here Anymore (Remix)
|4:54
|B2
|Madonna – Something To Remember
|5:03
|B3
|Madonna – Forbidden Love
|4:09
|B4
|Madonna – One More Chance
|4:27
|B5
|Madonna – Rain
|5:28
|B6
|Madonna – Oh Father
|4:59
|B7
|Madonna, Massive Attack – I Want You (Orchestral)
|6:04
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Madonna - Something To Remember (0081227963965) виниловая пластинка – стоимость товара 4330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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