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Madonna, Bedtime Stories (0081227973544) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Madonna, Bedtime Stories (0081227973544) виниловая пластинка

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Madonna, Bedtime Stories (0081227973544) виниловая пластинка - фото 1
Madonna, Bedtime Stories (0081227973544) виниловая пластинка - фото 2
Madonna, Bedtime Stories (0081227973544) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.08.2016
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
BEDTIME STORIES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Madonna, Bedtime Stories (0081227973544) виниловая пластинка - фото 1
  • Madonna, Bedtime Stories (0081227973544) виниловая пластинка - фото 2
  • Madonna, Bedtime Stories (0081227973544) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 138569
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Madonna, Bedtime Stories (0081227973544) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция MADONNA
filter_none Товар входит в коллекцию MADONNA

Коллекция MADONNA


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227973544]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.08.2016
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
BEDTIME STORIES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Madonna, Bedtime Stories (0081227973544) виниловая пластинка

Track List

A1Survival3:31
A2Secret5:03
A3I'd Rather Be Your Lover4:40
A4Don't Stop4:37
A5Inside Of Me4:12
B1Human Nature4:54
B2Forbidden Love4:09
B3Love Tried To Welcome Me5:21
B4Sanctuary4:51
B5Bedtime Story5:03
B6Take A Bow5:21

Отзывы о товаре Madonna, Bedtime Stories (0081227973544) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227973544]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.08.2016
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
BEDTIME STORIES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Survival3:31
A2Secret5:03
A3I'd Rather Be Your Lover4:40
A4Don't Stop4:37
A5Inside Of Me4:12
B1Human Nature4:54
B2Forbidden Love4:09
B3Love Tried To Welcome Me5:21
B4Sanctuary4:51
B5Bedtime Story5:03
B6Take A Bow5:21
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Madonna, Bedtime Stories (0081227973544) виниловая пластинка - по цене 3800 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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