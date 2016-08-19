Madonna, Bedtime Stories (0081227973544) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.08.2016
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
BEDTIME STORIES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб.
В наличии
Код товара: 138569
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3 800 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227973544]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.08.2016
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
BEDTIME STORIES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Madonna, Bedtime Stories (0081227973544) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Survival
|3:31
|A2
|Secret
|5:03
|A3
|I'd Rather Be Your Lover
|4:40
|A4
|Don't Stop
|4:37
|A5
|Inside Of Me
|4:12
|B1
|Human Nature
|4:54
|B2
|Forbidden Love
|4:09
|B3
|Love Tried To Welcome Me
|5:21
|B4
|Sanctuary
|4:51
|B5
|Bedtime Story
|5:03
|B6
|Take A Bow
|5:21
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227973544]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.08.2016
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
BEDTIME STORIES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Survival
|3:31
|A2
|Secret
|5:03
|A3
|I'd Rather Be Your Lover
|4:40
|A4
|Don't Stop
|4:37
|A5
|Inside Of Me
|4:12
|B1
|Human Nature
|4:54
|B2
|Forbidden Love
|4:09
|B3
|Love Tried To Welcome Me
|5:21
|B4
|Sanctuary
|4:51
|B5
|Bedtime Story
|5:03
|B6
|Take A Bow
|5:21
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Madonna, Bedtime Stories (0081227973544) виниловая пластинка - по цене 3800 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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