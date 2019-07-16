Madonna - Madonna (0081227973605) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
MADONNA
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
В наличии
Код товара: 99140
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227973605]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
MADONNA
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Lucky Star, Borderline, Burning Up, I Know It, Holiday, Think Of Me, Physical Attraction, B4Everybody
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Madonna - Madonna (0081227973605) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Lucky Star
|5:30
|A2
|Borderline
|5:18
|A3
|Burning Up
|3:41
|A4
|I Know It
|3:45
|B1
|Holiday
|6:08
|B2
|Think Of Me
|4:53
|B3
|Physical Attraction
|6:35
|B4
|Everybody
|4:57
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227973605]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
MADONNA
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Lucky Star, Borderline, Burning Up, I Know It, Holiday, Think Of Me, Physical Attraction, B4Everybody
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Lucky Star
|5:30
|A2
|Borderline
|5:18
|A3
|Burning Up
|3:41
|A4
|I Know It
|3:45
|B1
|Holiday
|6:08
|B2
|Think Of Me
|4:53
|B3
|Physical Attraction
|6:35
|B4
|Everybody
|4:57
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Новая
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Фанатом не являюсь, просто захотел к новому проигрывателю новую пластинку, ну и меркантильный интерес баллы за отзыв. Из цен по городу самый минимум нашел тут, с учетом скидок следующий винил обойдется еще дешевле(уже сделал заказ). Может кому из поклонников Мадонны мой отзыв поможет сделать выбор. Я свой на несколько винилов уже сделал.
Madonna - Madonna (0081227973605) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3210 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Madonna - Madonna (0081227973605) виниловая пластинка
Достоинства:
Новая
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Фанатом не являюсь, просто захотел к новому проигрывателю новую пластинку, ну и меркантильный интерес баллы за отзыв. Из цен по городу самый минимум нашел тут, с учетом скидок следующий винил обойдется еще дешевле(уже сделал заказ). Может кому из поклонников Мадонны мой отзыв поможет сделать выбор. Я свой на несколько винилов уже сделал.