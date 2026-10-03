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Frida, Shine (0602557441772) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Frida, Shine (0602557441772) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Frida, Shine (0602557441772) - фото 1
Виниловая пластинка Frida, Shine (0602557441772) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Frida, Shine (0602557441772) - фото 1
  • Виниловая пластинка Frida, Shine (0602557441772) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 030 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402061
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Frida, Shine (0602557441772) виниловая пластинка
3 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Polar Music International A.B.
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frida, Shine (0602557441772) виниловая пластинка

Track List

A1Shine4:39
A2One Little Lie3:44
A3The Face3:50
A4Twist In The Dark3:43
A5Slowly4:34
B1Heart Of The Country4:38
B2Come To Me (I Am Woman)5:04
B3Chemistry Tonight4:56
B4Don't Do It4:37
B5Comfort Me4:28

Отзывы о товаре Frida, Shine (0602557441772) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Polar Music International A.B.
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Shine4:39
A2One Little Lie3:44
A3The Face3:50
A4Twist In The Dark3:43
A5Slowly4:34
B1Heart Of The Country4:38
B2Come To Me (I Am Woman)5:04
B3Chemistry Tonight4:56
B4Don't Do It4:37
B5Comfort Me4:28
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Frida, Shine (0602557441772) виниловая пластинка - стоимость товара 3030 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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