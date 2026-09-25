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Валерий Меладзе - Best (White Vinyl) (4680068806675) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Валерий Меладзе - Best (White Vinyl) (4680068806675) виниловая пластинка

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Валерий Меладзе - Best (White Vinyl) (4680068806675) виниловая пластинка - фото 1
Валерий Меладзе - Best (White Vinyl) (4680068806675) виниловая пластинка - фото 2
Валерий Меладзе - Best (White Vinyl) (4680068806675) виниловая пластинка - фото 3
Валерий Меладзе - Best (White Vinyl) (4680068806675) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Валерий Меладзе
Альбом (сингл)
Best
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Валерий Меладзе - Best (White Vinyl) (4680068806675) виниловая пластинка - фото 1
  • Валерий Меладзе - Best (White Vinyl) (4680068806675) виниловая пластинка - фото 2
  • Валерий Меладзе - Best (White Vinyl) (4680068806675) виниловая пластинка - фото 3
  • Валерий Меладзе - Best (White Vinyl) (4680068806675) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 910 руб. 
Начислим 82 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729565
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Валерий Меладзе - Best (White Vinyl) (4680068806675) виниловая пластинка
2 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806675]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Валерий Меладзе
Альбом (сингл)
Best
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Самба Белого Мотылька, Белые Птицы, Океан И Три Реки, Текила-Любовь, Салют Вера, Девушки Из Высшего Общества, Побудь Со Мной, Сэра, Небеса, Свет Уходящего Солнца, Иностранец, Я Не Могу Без Тебя, Вопреки, Притяженья Больше Нет, Красиво
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Валерий Меладзе - Best (White Vinyl) (4680068806675) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Самба Белого Мотылька, Белые Птицы, Океан И Три Реки, Текила-Любовь, Салют Вера, Девушки Из Высшего Общества, Побудь Со Мной, Сэра, Небеса, Свет Уходящего Солнца, Иностранец, Я Не Могу Без Тебя, Вопреки, Притяженья Больше Нет, Красиво



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Валерий Меладзе - Best (White Vinyl) (4680068806675) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806675]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Валерий Меладзе
Альбом (сингл)
Best
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Самба Белого Мотылька, Белые Птицы, Океан И Три Реки, Текила-Любовь, Салют Вера, Девушки Из Высшего Общества, Побудь Со Мной, Сэра, Небеса, Свет Уходящего Солнца, Иностранец, Я Не Могу Без Тебя, Вопреки, Притяженья Больше Нет, Красиво
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Самба Белого Мотылька, Белые Птицы, Океан И Три Реки, Текила-Любовь, Салют Вера, Девушки Из Высшего Общества, Побудь Со Мной, Сэра, Небеса, Свет Уходящего Солнца, Иностранец, Я Не Могу Без Тебя, Вопреки, Притяженья Больше Нет, Красиво


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валерий Меладзе - Best (White Vinyl) (4680068806675) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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