Kim Wilde - You Keep Me Hangin’ On – Greatest Hits (4409514303021) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Kim Wilde - You Keep Me Hangin’ On – Greatest Hits (4409514303021) виниловая пластинка
Альбом «You Keep Me Hangin’ On» (2001) — это сборник лучших хитов британской певицы Ким Уайлд, выпущенный лейблом Polydor специально для немецкого рынка. Этот компиляционный диск объединяет наиболее успешные треки Ким Уайлд периода 1984–1995 годов. Несмотря на название, на обложке часто используется её фотография 1981 года, что создает легкую путаницу для коллекционеров. Центральный хит: Одноименный кавер на песню группы The Supremes, который в 1986–1987 годах стал мировым блокбастером и занял 1-е место в чарте Billboard Hot 100. Музыкальное содержание: Сборник демонстрирует переход певицы от мрачноватого синти-попа начала 80-х к более яркому, «стадионному» поп-звучанию. Ключевые треки: «You Came», «Never Trust a Stranger», «Another Step (Closer to You)».
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