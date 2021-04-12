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Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка - фото 1
Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка - фото 2
Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка - фото 3
Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка - фото 4
Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка - фото 5
Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка - фото 6
Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка - фото 7
Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка - фото 8
Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка - фото 9
Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка - фото 10
Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка - фото 11
Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
RAY OF LIGHT
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка - фото 1
  • Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка - фото 2
  • Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка - фото 3
  • Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка - фото 4
  • Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка - фото 5
  • Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка - фото 6
  • Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка - фото 7
  • Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка - фото 8
  • Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка - фото 9
  • Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка - фото 10
  • Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка - фото 11
  • Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 138571
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция MADONNA
filter_none Товар входит в коллекцию MADONNA

Коллекция MADONNA


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624684718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
RAY OF LIGHT
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Drowned World/Substitute For Love, Swim, Ray Of Light, Candy Perfume Girl, Skin, Nothing Really Matters, Sky Fits Heaven, Shanti/Ashtangi, Frozen, The Power Of Good-Bye, To Have And Not To Hold, Little Star, Mer Girl
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка

Track List

A1Drowned World / Substitute For Love5:09
A2Swim5:00
A3Ray Of Light5:21
B1Candy Perfume Girl4:34
B2Skin6:22
B3Nothing Really Matters4:27
C1Sky Fits Heaven4:48
C2Shanti / Ashtangi4:29
C3Frozen6:12
C4The Power Of Good-Bye4:10
D1To Have And Not To Hold5:23
D2Little Star5:18
D3Mer Girl5:32

Отзывы о товаре Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка

12.04.2021
Рустам

Достоинства:
Этот альбом с годами стал только лучше, как выдержанное вино! Мадонна здесь еще в новаторстве, ну и на пластинке знаковая Frozen.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Всем поклонникам рекомендую данное переиздание, звучит очень достойно.
19.03.2021
Сергей Петрович

Достоинства:
Хороший альбом Мадонны, возможно даже лучший.

Недостатки:
Конверт не двойной.

Комментарий:
Однозначно рекомендую этот альбом любителям качественной музыки.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624684718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
RAY OF LIGHT
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Drowned World/Substitute For Love, Swim, Ray Of Light, Candy Perfume Girl, Skin, Nothing Really Matters, Sky Fits Heaven, Shanti/Ashtangi, Frozen, The Power Of Good-Bye, To Have And Not To Hold, Little Star, Mer Girl
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Drowned World / Substitute For Love5:09
A2Swim5:00
A3Ray Of Light5:21
B1Candy Perfume Girl4:34
B2Skin6:22
B3Nothing Really Matters4:27
C1Sky Fits Heaven4:48
C2Shanti / Ashtangi4:29
C3Frozen6:12
C4The Power Of Good-Bye4:10
D1To Have And Not To Hold5:23
D2Little Star5:18
D3Mer Girl5:32
Самовывоз
Доставка
Отзывы
12.04.2021
Рустам

Достоинства:
Этот альбом с годами стал только лучше, как выдержанное вино! Мадонна здесь еще в новаторстве, ну и на пластинке знаковая Frozen.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Всем поклонникам рекомендую данное переиздание, звучит очень достойно.
19.03.2021
Сергей Петрович

Достоинства:
Хороший альбом Мадонны, возможно даже лучший.

Недостатки:
Конверт не двойной.

Комментарий:
Однозначно рекомендую этот альбом любителям качественной музыки.


Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка - купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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