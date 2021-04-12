Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
RAY OF LIGHT
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб.
В наличии
Код товара: 138571
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 500 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция MADONNA
Коллекция MADONNA
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитMadonna - American Life (0093624843917) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 000 руб.1500 руб. в СплитMadonna - Confessions On A Dance Floor (0093624946014) виниловая...
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитMadonna - Erotica (0081227973568) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 160 руб.1040 руб. в СплитMadonna - Like A Prayer (0081227973575) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитMadonna - Madonna (0081227973605) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитMadonna - True Blue (0081227973582) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитMadonna, Bedtime Stories (0081227973544) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитMadonna - Music (0093624786511) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитMadonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитMadonna - Something To Remember (0081227963965) виниловая пласти...
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624684718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
RAY OF LIGHT
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Drowned World/Substitute For Love, Swim, Ray Of Light, Candy Perfume Girl, Skin, Nothing Really Matters, Sky Fits Heaven, Shanti/Ashtangi, Frozen, The Power Of Good-Bye, To Have And Not To Hold, Little Star, Mer Girl
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Drowned World / Substitute For Love
|5:09
|A2
|Swim
|5:00
|A3
|Ray Of Light
|5:21
|B1
|Candy Perfume Girl
|4:34
|B2
|Skin
|6:22
|B3
|Nothing Really Matters
|4:27
|C1
|Sky Fits Heaven
|4:48
|C2
|Shanti / Ashtangi
|4:29
|C3
|Frozen
|6:12
|C4
|The Power Of Good-Bye
|4:10
|D1
|To Have And Not To Hold
|5:23
|D2
|Little Star
|5:18
|D3
|Mer Girl
|5:32
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитIggy Pop - New Values (0198029549911) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитAmon Amarth, The Pursuit Of Vikings: 25 Years In The Eye Of The ...
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитDiana Krall - Christmas Songs (coloured) (0602458488340) винилов...
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитMelody Gardot - Worrisome Heart (0602517787568) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитAmon Amarth, Fate of Norns (0039841449815) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитВладимир Дашкевич - Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Полная Версия ...
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитЗемфира - Северный Ветер (Clear Vinyl) (LP) (BM010ZLP) виниловая...
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитВетлицкая Наталья - Лучшие песни (Pink) (4603320377676) винилова...
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитАлександр Иванов - Грешной Души Печаль (4690251023628) виниловая...
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитMilitary Jane - Blackest Paint Colored Brush (Plerec024) винилов...
-
В наличииЦена 4 360 руб.1090 руб. в СплитLana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club (0602435497808) ...
-
В наличииЦена 4 360 руб.1090 руб. в СплитМураками - В песнях навсегда (4620032917594) виниловая пластинка
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624684718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
RAY OF LIGHT
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Drowned World/Substitute For Love, Swim, Ray Of Light, Candy Perfume Girl, Skin, Nothing Really Matters, Sky Fits Heaven, Shanti/Ashtangi, Frozen, The Power Of Good-Bye, To Have And Not To Hold, Little Star, Mer Girl
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Drowned World / Substitute For Love
|5:09
|A2
|Swim
|5:00
|A3
|Ray Of Light
|5:21
|B1
|Candy Perfume Girl
|4:34
|B2
|Skin
|6:22
|B3
|Nothing Really Matters
|4:27
|C1
|Sky Fits Heaven
|4:48
|C2
|Shanti / Ashtangi
|4:29
|C3
|Frozen
|6:12
|C4
|The Power Of Good-Bye
|4:10
|D1
|To Have And Not To Hold
|5:23
|D2
|Little Star
|5:18
|D3
|Mer Girl
|5:32
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Этот альбом с годами стал только лучше, как выдержанное вино! Мадонна здесь еще в новаторстве, ну и на пластинке знаковая Frozen.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Всем поклонникам рекомендую данное переиздание, звучит очень достойно.
Достоинства:
Хороший альбом Мадонны, возможно даже лучший.
Недостатки:
Конверт не двойной.
Комментарий:
Однозначно рекомендую этот альбом любителям качественной музыки.
Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка - купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Madonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка
Достоинства:
Этот альбом с годами стал только лучше, как выдержанное вино! Мадонна здесь еще в новаторстве, ну и на пластинке знаковая Frozen.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Всем поклонникам рекомендую данное переиздание, звучит очень достойно.
Достоинства:
Хороший альбом Мадонны, возможно даже лучший.
Недостатки:
Конверт не двойной.
Комментарий:
Однозначно рекомендую этот альбом любителям качественной музыки.