Madonna - Like A Prayer (0081227973575) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
LIKE A PRAYER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб.
В наличии
Код товара: 99138
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4 160 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227973575]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
LIKE A PRAYER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Like A Prayer, Express Yourself, Love Song, Us Part, Promise To Try, Cherish, Dear Jessie, Oh Father, Keep It Together, Spanish Eyes, Act Of Contrition
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Madonna - Like A Prayer (0081227973575) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Like A Prayer
|A2
|Express Yourself
|A3
|Love Song
|A4
|Till Death Do Us Part
|A5
|Promise To Try
|B1
|Cherish
|B2
|Dear Jessie
|B3
|Oh Father
|B4
|Keep It Together
|B5
|Spanish Eyes
|B6
|Act Of Contrition
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227973575]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
LIKE A PRAYER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Like A Prayer, Express Yourself, Love Song, Us Part, Promise To Try, Cherish, Dear Jessie, Oh Father, Keep It Together, Spanish Eyes, Act Of Contrition
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Like A Prayer
|A2
|Express Yourself
|A3
|Love Song
|A4
|Till Death Do Us Part
|A5
|Promise To Try
|B1
|Cherish
|B2
|Dear Jessie
|B3
|Oh Father
|B4
|Keep It Together
|B5
|Spanish Eyes
|B6
|Act Of Contrition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка приехала в целости и сохранности. Хорошо упаковано.
Достоинства:
Хорошее переиздание.
Качественное.
Недостатки:
Альбом так себе)
Madonna - Like A Prayer (0081227973575) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Madonna - Like A Prayer (0081227973575) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка приехала в целости и сохранности. Хорошо упаковано.
Достоинства:
Хорошее переиздание.
Качественное.
Недостатки:
Альбом так себе)