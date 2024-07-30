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Madonna - Music (0093624786511) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Madonna - Music (0093624786511) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Madonna - Music (0093624786511) виниловая пластинка - фото 1
Madonna - Music (0093624786511) виниловая пластинка - фото 2
Madonna - Music (0093624786511) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.09.2000
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
MUSIC
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Madonna - Music (0093624786511) виниловая пластинка - фото 1
  • Madonna - Music (0093624786511) виниловая пластинка - фото 2
  • Madonna - Music (0093624786511) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 138570
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Madonna - Music (0093624786511) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция MADONNA
filter_none Товар входит в коллекцию MADONNA

Коллекция MADONNA


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
93624786511
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.09.2000
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
MUSIC
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Madonna - Music (0093624786511) виниловая пластинка

Track List

A1Music3:44
A2Impressive Instant3:37
A3Runaway Lover4:46
A4I Deserve It4:23
A5Amazing3:43
A6Nobody's Perfect4:58
B1Don't Tell Me4:40
B2What It Feels Like For A Girl4:43
B3Paradise (Not For Me)6:33
B4Gone3:24
B5American Pie4:33

Отзывы о товаре Madonna - Music (0093624786511) виниловая пластинка

30.07.2024
Алиса

Достоинства:
Качественное переиздание, отличного альбома.
Звук на высоте. Качественный конверт.

Недостатки:
Нет
12.09.2023
Михаил

Достоинства:
Отличный альбом. Звук очень хороший.

Недостатки:
Нет



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
93624786511
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.09.2000
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
MUSIC
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Music3:44
A2Impressive Instant3:37
A3Runaway Lover4:46
A4I Deserve It4:23
A5Amazing3:43
A6Nobody's Perfect4:58
B1Don't Tell Me4:40
B2What It Feels Like For A Girl4:43
B3Paradise (Not For Me)6:33
B4Gone3:24
B5American Pie4:33
Самовывоз
Доставка
Отзывы
30.07.2024
Алиса

Достоинства:
Качественное переиздание, отличного альбома.
Звук на высоте. Качественный конверт.

Недостатки:
Нет
12.09.2023
Михаил

Достоинства:
Отличный альбом. Звук очень хороший.

Недостатки:
Нет


Madonna - Music (0093624786511) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3040 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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