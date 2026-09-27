Madonna, Immaculate Collection (0603497859344) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
IMMACULATE COLLECTION
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 184946
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497859344]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
IMMACULATE COLLECTION
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Holiday, Lucky Star, Borderline (Remix), Like A Virgin, Material Girl, Crazy For You, Into The Groove, Live To Tell, Papa Don't Preach, Open Your Heart, La Isla Bonita (Remix), Like A Prayer, Express Yourself, Cherish, Vogue, Justify My Love, Rescue Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Madonna, Immaculate Collection (0603497859344) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Holiday
|4:01
|A2
|Lucky Star
|3:35
|A3
|Borderline
|3:57
|A4
|Like A Virgin
|3:08
|B1
|Material Girl
|3:49
|B2
|Crazy For You
|3:42
|B3
|Into The Groove
|4:06
|B4
|Live To Tell
|5:14
|C1
|Papa Don't Preach
|4:08
|C2
|Open Your Heart
|3:48
|C3
|La Isla Bonita
|3:44
|C4
|Like A Prayer
|5:47
|D1
|Express Yourself
|4:00
|D2
|Cherish
|3:50
|D3
|Vogue
|5:16
|D4
|Justify My Love
|4:56
|D5
|Rescue Me
|5:28
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Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497859344]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
IMMACULATE COLLECTION
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Holiday, Lucky Star, Borderline (Remix), Like A Virgin, Material Girl, Crazy For You, Into The Groove, Live To Tell, Papa Don't Preach, Open Your Heart, La Isla Bonita (Remix), Like A Prayer, Express Yourself, Cherish, Vogue, Justify My Love, Rescue Me
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Holiday
|4:01
|A2
|Lucky Star
|3:35
|A3
|Borderline
|3:57
|A4
|Like A Virgin
|3:08
|B1
|Material Girl
|3:49
|B2
|Crazy For You
|3:42
|B3
|Into The Groove
|4:06
|B4
|Live To Tell
|5:14
|C1
|Papa Don't Preach
|4:08
|C2
|Open Your Heart
|3:48
|C3
|La Isla Bonita
|3:44
|C4
|Like A Prayer
|5:47
|D1
|Express Yourself
|4:00
|D2
|Cherish
|3:50
|D3
|Vogue
|5:16
|D4
|Justify My Love
|4:56
|D5
|Rescue Me
|5:28
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Madonna, Immaculate Collection (0603497859344) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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