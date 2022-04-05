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Yes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка

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Yes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка - фото 1
Yes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка - фото 2
Yes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка - фото 3
Yes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка - фото 4
Yes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка - фото 5
Yes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка - фото 6
Yes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка - фото 7
Yes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
YES ALBUM
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Yes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка - фото 1
  • Yes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка - фото 2
  • Yes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка - фото 3
  • Yes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка - фото 4
  • Yes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка - фото 5
  • Yes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка - фото 6
  • Yes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка - фото 7
  • Yes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99636
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Yes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227368319]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
YES ALBUM
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка

Track List

A1Yours Is No Disgrace9:36
A2Clap3:07
Starship Trooper(9:23)
A3.aLife Seeker
A3.bDisillusion
A3.cWurm
I've Seen All Good People(6:47)
B1.aYour Move
B1.bAll Good People
B2A Venture3:13
B3Perpetual Change8:50



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Yes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка

05.04.2022
Александр

Достоинства:
Хорошее оформление альбома, 180 граммовая пластинка, ровная по плоскости, качественная запись, европейское производство, ценовой сегмент.

Недостатки:
Нет внутреннего антистатика.

Комментарий:
Известная группа 70-х, хорошо слушается и сегодня. Кто еще не знаком с этим коллективом, рекомендую приобрести данный товар.



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227368319]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
YES ALBUM
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Yours Is No Disgrace9:36
A2Clap3:07
Starship Trooper(9:23)
A3.aLife Seeker
A3.bDisillusion
A3.cWurm
I've Seen All Good People(6:47)
B1.aYour Move
B1.bAll Good People
B2A Venture3:13
B3Perpetual Change8:50


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
05.04.2022
Александр

Достоинства:
Хорошее оформление альбома, 180 граммовая пластинка, ровная по плоскости, качественная запись, европейское производство, ценовой сегмент.

Недостатки:
Нет внутреннего антистатика.

Комментарий:
Известная группа 70-х, хорошо слушается и сегодня. Кто еще не знаком с этим коллективом, рекомендую приобрести данный товар.


Yes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка - стоимость товара 3040 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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