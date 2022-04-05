Yes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
YES ALBUM
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб.
В наличии
Код товара: 99636
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Загружаем...
3 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227368319]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
YES ALBUM
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Yes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Yours Is No Disgrace
|9:36
|A2
|Clap
|3:07
|Starship Trooper
|(9:23)
|A3.a
|Life Seeker
|A3.b
|Disillusion
|A3.c
|Wurm
|I've Seen All Good People
|(6:47)
|B1.a
|Your Move
|B1.b
|All Good People
|B2
|A Venture
|3:13
|B3
|Perpetual Change
|8:50
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227368319]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
YES ALBUM
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Yours Is No Disgrace
|9:36
|A2
|Clap
|3:07
|Starship Trooper
|(9:23)
|A3.a
|Life Seeker
|A3.b
|Disillusion
|A3.c
|Wurm
|I've Seen All Good People
|(6:47)
|B1.a
|Your Move
|B1.b
|All Good People
|B2
|A Venture
|3:13
|B3
|Perpetual Change
|8:50
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Достоинства:
Хорошее оформление альбома, 180 граммовая пластинка, ровная по плоскости, качественная запись, европейское производство, ценовой сегмент.
Недостатки:
Нет внутреннего антистатика.
Комментарий:
Известная группа 70-х, хорошо слушается и сегодня. Кто еще не знаком с этим коллективом, рекомендую приобрести данный товар.
Yes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка - стоимость товара 3040 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Yes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка
Достоинства:
Хорошее оформление альбома, 180 граммовая пластинка, ровная по плоскости, качественная запись, европейское производство, ценовой сегмент.
Недостатки:
Нет внутреннего антистатика.
Комментарий:
Известная группа 70-х, хорошо слушается и сегодня. Кто еще не знаком с этим коллективом, рекомендую приобрести данный товар.