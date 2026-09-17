Doors - The Doors (Stereo) (0081227986506) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Doors
Альбом (сингл)
THE DOORS
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб.
В наличии
Код товара: 98767
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227986506]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Doors
Альбом (сингл)
THE DOORS
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Break On Through (To The Other Side), Soul Kitchen, The Crystal Ship, Twentieth Century Fox, Alabama Song (Whiskey Bar), Light My Fire, Back Door Man, I Looked At You, End Of The Night, Take It As It Comes, The End
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Colecci?n The Doors – 00007
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Doors - The Doors (Stereo) (0081227986506) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Break On Through (To The Other Side)
|2:25
|A2
|Soul Kitchen
|3:30
|A3
|The Crystal Ship
|2:30
|A4
|Twentieth Century Fox
|2:30
|A5
|Alabama Song (Whisky Bar)
|3:15
|A6
|Light My Fire
|6:50
|B1
|Back Door Man
|3:30
|B2
|I Looked At You
|2:18
|B3
|End Of The Night
|2:49
|B4
|Take It As It Comes
|2:13
|B5
|The End
|11:35
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227986506]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Doors
Альбом (сингл)
THE DOORS
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Break On Through (To The Other Side), Soul Kitchen, The Crystal Ship, Twentieth Century Fox, Alabama Song (Whiskey Bar), Light My Fire, Back Door Man, I Looked At You, End Of The Night, Take It As It Comes, The End
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Colecci?n The Doors – 00007
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Break On Through (To The Other Side)
|2:25
|A2
|Soul Kitchen
|3:30
|A3
|The Crystal Ship
|2:30
|A4
|Twentieth Century Fox
|2:30
|A5
|Alabama Song (Whisky Bar)
|3:15
|A6
|Light My Fire
|6:50
|B1
|Back Door Man
|3:30
|B2
|I Looked At You
|2:18
|B3
|End Of The Night
|2:49
|B4
|Take It As It Comes
|2:13
|B5
|The End
|11:35
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Doors - The Doors (Stereo) (0081227986506) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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