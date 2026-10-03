Top.Mail.Ru
Billie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Billie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Billie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластинка - фото 1
Billie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластинка - фото 2
Billie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластинка - фото 3
Billie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластинка - фото 4
Billie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластинка - фото 5
Billie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластинка - фото 6
Billie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластинка - фото 7
Billie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластинка - фото 8
Billie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
LADY IN SATIN
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластинка - фото 1
  • Billie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластинка - фото 2
  • Billie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластинка - фото 3
  • Billie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластинка - фото 4
  • Billie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластинка - фото 5
  • Billie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластинка - фото 6
  • Billie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластинка - фото 7
  • Billie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластинка - фото 8
  • Billie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98948
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Billie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751117419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
LADY IN SATIN
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Im A Fool To Want You, For Heavens Sake, You Dont Know What Love Is, I Get Along Without You Very Well, For All We Know, Violets For Your Furs, Youve Changed, Its Easy To Remember, But Beautiful, Glad To Be Unhappy, Ill Be Around
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластинка

Track List

A1I'm A Fool To Want You
A2For Heaven's Sake
A3You Don't Know What Love Is
A4I Get Along Without You Very Well
A5For All We Know
A6Violets For Your Furs
B1You've Changed
B2It's Easy To Remember
B3But Beautiful
B4Glad To Be Unhappy
B5I'll Be Around



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Billie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751117419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
LADY IN SATIN
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Im A Fool To Want You, For Heavens Sake, You Dont Know What Love Is, I Get Along Without You Very Well, For All We Know, Violets For Your Furs, Youve Changed, Its Easy To Remember, But Beautiful, Glad To Be Unhappy, Ill Be Around
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание

Track List

A1I'm A Fool To Want You
A2For Heaven's Sake
A3You Don't Know What Love Is
A4I Get Along Without You Very Well
A5For All We Know
A6Violets For Your Furs
B1You've Changed
B2It's Easy To Remember
B3But Beautiful
B4Glad To Be Unhappy
B5I'll Be Around


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластинка - стоимость товара 3040 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...