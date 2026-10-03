Billie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
LADY IN SATIN
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб.
В наличии
Код товара: 98948
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3 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751117419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
LADY IN SATIN
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Im A Fool To Want You, For Heavens Sake, You Dont Know What Love Is, I Get Along Without You Very Well, For All We Know, Violets For Your Furs, Youve Changed, Its Easy To Remember, But Beautiful, Glad To Be Unhappy, Ill Be Around
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Billie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластинка
Track List
|A1
|I'm A Fool To Want You
|A2
|For Heaven's Sake
|A3
|You Don't Know What Love Is
|A4
|I Get Along Without You Very Well
|A5
|For All We Know
|A6
|Violets For Your Furs
|B1
|You've Changed
|B2
|It's Easy To Remember
|B3
|But Beautiful
|B4
|Glad To Be Unhappy
|B5
|I'll Be Around
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751117419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
LADY IN SATIN
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Im A Fool To Want You, For Heavens Sake, You Dont Know What Love Is, I Get Along Without You Very Well, For All We Know, Violets For Your Furs, Youve Changed, Its Easy To Remember, But Beautiful, Glad To Be Unhappy, Ill Be Around
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Track List
|A1
|I'm A Fool To Want You
|A2
|For Heaven's Sake
|A3
|You Don't Know What Love Is
|A4
|I Get Along Without You Very Well
|A5
|For All We Know
|A6
|Violets For Your Furs
|B1
|You've Changed
|B2
|It's Easy To Remember
|B3
|But Beautiful
|B4
|Glad To Be Unhappy
|B5
|I'll Be Around
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Billie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластинка - стоимость товара 3040 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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