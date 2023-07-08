ZZ Top - Eliminator (Opaque Red) (0081227943196) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.10.2016
Исполнитель
Zz Top
Альбом (сингл)
ELIMINATOR
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб.
В наличии
Код товара: 99655
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4 160 руб.
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Коллекция ZZ TOP
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227943196
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.10.2016
Исполнитель
Zz Top
Альбом (сингл)
ELIMINATOR
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара ZZ Top - Eliminator (Opaque Red) (0081227943196) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Gimme All Your Lovin
|3:59
|A2
|Got Me Under Pressure
|3:59
|A3
|Sharp Dressed Man
|4:13
|A4
|I Need You Tonight
|6:14
|A5
|I Got The Six
|2:52
|B1
|Legs
|4:35
|B2
|Thug
|4:17
|B3
|TV Dinners
|3:50
|B4
|Dirty Dog
|4:05
|B5
|If I Could Only Flag Her Down
|3:40
|B6
|Bad Girl
|3:16
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227943196
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.10.2016
Исполнитель
Zz Top
Альбом (сингл)
ELIMINATOR
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Gimme All Your Lovin
|3:59
|A2
|Got Me Under Pressure
|3:59
|A3
|Sharp Dressed Man
|4:13
|A4
|I Need You Tonight
|6:14
|A5
|I Got The Six
|2:52
|B1
|Legs
|4:35
|B2
|Thug
|4:17
|B3
|TV Dinners
|3:50
|B4
|Dirty Dog
|4:05
|B5
|If I Could Only Flag Her Down
|3:40
|B6
|Bad Girl
|3:16
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Мой любимый ZZ TOP за последние 40 лет . Самый цитируемый альбом в сборниках группы
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Восьмой студийный альбом рок-группы ZZ Top, выпущенный в 1983 году , один из самых успешных альбомов за всю её историю, достигший бриллиантового статуса . Альбом стал известен , благодаря хитовым синглам. К каждому из них были сняты видеоклипы . Переиздание от Warner Records сделано отлично . Звучание и полиграфия на уровне . Отличный альбом , полный позитива !
ZZ Top - Eliminator (Opaque Red) (0081227943196) виниловая пластинка - стоимость товара 4160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре ZZ Top - Eliminator (Opaque Red) (0081227943196) виниловая пластинка
Достоинства:
Мой любимый ZZ TOP за последние 40 лет . Самый цитируемый альбом в сборниках группы
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Восьмой студийный альбом рок-группы ZZ Top, выпущенный в 1983 году , один из самых успешных альбомов за всю её историю, достигший бриллиантового статуса . Альбом стал известен , благодаря хитовым синглам. К каждому из них были сняты видеоклипы . Переиздание от Warner Records сделано отлично . Звучание и полиграфия на уровне . Отличный альбом , полный позитива !