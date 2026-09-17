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Curtis Mayfield - Curtis (0081227965570) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Curtis Mayfield - Curtis (0081227965570) виниловая пластинка

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Curtis Mayfield - Curtis (0081227965570) виниловая пластинка - фото 1
Curtis Mayfield - Curtis (0081227965570) виниловая пластинка - фото 2
Curtis Mayfield - Curtis (0081227965570) виниловая пластинка - фото 3
Curtis Mayfield - Curtis (0081227965570) виниловая пластинка - фото 4
Curtis Mayfield - Curtis (0081227965570) виниловая пластинка - фото 5
Curtis Mayfield - Curtis (0081227965570) виниловая пластинка - фото 6
Curtis Mayfield - Curtis (0081227965570) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Curtis Mayfield
Альбом (сингл)
CURTIS
Жанр
Funk, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Curtis Mayfield - Curtis (0081227965570) виниловая пластинка - фото 1
  • Curtis Mayfield - Curtis (0081227965570) виниловая пластинка - фото 2
  • Curtis Mayfield - Curtis (0081227965570) виниловая пластинка - фото 3
  • Curtis Mayfield - Curtis (0081227965570) виниловая пластинка - фото 4
  • Curtis Mayfield - Curtis (0081227965570) виниловая пластинка - фото 5
  • Curtis Mayfield - Curtis (0081227965570) виниловая пластинка - фото 6
  • Curtis Mayfield - Curtis (0081227965570) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 99166
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227965570]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Curtis Mayfield
Альбом (сингл)
CURTIS
Жанр
Funk, Soul
Трек-лист
(Dont Worry) If Theres A Hell Below Were All Going To Go, The Other Side Of Town, The Makings Of You, We The People Who Are Darker Than Blue, Move On Up, Miss Black America, Wild And Free, Give It Up
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Curtis Mayfield - Curtis (0081227965570) виниловая пластинка

Track List

A1(Don't Worry) If There's A Hell Below We're All Going To Go7:46
A2The Other Side Of Town4:00
A3The Makings Of You3:40
A4We The People Who Are Darker Than Blue6:00
B1Move On Up8:50
B2Miss Black America2:55
B3Wild And Free3:12
B4Give It Up3:45

Отзывы о товаре Curtis Mayfield - Curtis (0081227965570) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227965570]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Curtis Mayfield
Альбом (сингл)
CURTIS
Жанр
Funk, Soul
Трек-лист
(Dont Worry) If Theres A Hell Below Were All Going To Go, The Other Side Of Town, The Makings Of You, We The People Who Are Darker Than Blue, Move On Up, Miss Black America, Wild And Free, Give It Up
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание

Track List

A1(Don't Worry) If There's A Hell Below We're All Going To Go7:46
A2The Other Side Of Town4:00
A3The Makings Of You3:40
A4We The People Who Are Darker Than Blue6:00
B1Move On Up8:50
B2Miss Black America2:55
B3Wild And Free3:12
B4Give It Up3:45
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Отзывы


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