Top.Mail.Ru
Chet Baker - I Get Chet (3770024955057) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Chet Baker - I Get Chet (3770024955057) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Chet Baker - I Get Chet (3770024955057) виниловая пластинка - фото 1
Chet Baker - I Get Chet (3770024955057) виниловая пластинка - фото 2
Chet Baker - I Get Chet (3770024955057) виниловая пластинка - фото 3
Chet Baker - I Get Chet (3770024955057) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
I Get Chet
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chet Baker - I Get Chet (3770024955057) виниловая пластинка - фото 1
  • Chet Baker - I Get Chet (3770024955057) виниловая пластинка - фото 2
  • Chet Baker - I Get Chet (3770024955057) виниловая пластинка - фото 3
  • Chet Baker - I Get Chet (3770024955057) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705715
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Chet Baker - I Get Chet (3770024955057) виниловая пластинка
3 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ermitage
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ermitage
Barcode
[3770024955057]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
I Get Chet
Жанр
Jazz
Трек-лист
How About You, Once In A While, Chekeetah, Alone Together, Chet, Dinah, Tasty Pudding, Anticipated Blues, V Line, Exitus
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
300

Описание товара Chet Baker - I Get Chet (3770024955057) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: How About You, Once In A While, Chekeetah, Alone Together, Chet, Dinah, Tasty Pudding, Anticipated Blues, V Line, Exitus

Отзывы о товаре Chet Baker - I Get Chet (3770024955057) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ermitage
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ermitage
Barcode
[3770024955057]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
I Get Chet
Жанр
Jazz
Трек-лист
How About You, Once In A While, Chekeetah, Alone Together, Chet, Dinah, Tasty Pudding, Anticipated Blues, V Line, Exitus
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: How About You, Once In A While, Chekeetah, Alone Together, Chet, Dinah, Tasty Pudding, Anticipated Blues, V Line, Exitus
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chet Baker - I Get Chet (3770024955057) виниловая пластинка – стоимость товара 3000 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...