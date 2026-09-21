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Акула - 25 лет на сцене. Лучшее (Green & Red) (4657792367901) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Акула - 25 лет на сцене. Лучшее (Green & Red) (4657792367901) виниловая пластинка

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Акула - 25 лет на сцене. Лучшее (Green &amp; Red) (4657792367901) виниловая пластинка - фото 1
Акула - 25 лет на сцене. Лучшее (Green &amp; Red) (4657792367901) виниловая пластинка - фото 2
Акула - 25 лет на сцене. Лучшее (Green &amp; Red) (4657792367901) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Акула
Альбом (сингл)
25 лет на сцене. Лучшее
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Акула - 25 лет на сцене. Лучшее (Green &amp; Red) (4657792367901) виниловая пластинка - фото 1
  • Акула - 25 лет на сцене. Лучшее (Green &amp; Red) (4657792367901) виниловая пластинка - фото 2
  • Акула - 25 лет на сцене. Лучшее (Green &amp; Red) (4657792367901) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698534
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Характеристики

Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657792367901]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Акула
Альбом (сингл)
25 лет на сцене. Лучшее
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Такая Любовь, Мало, Я Убегаю, Кислотный DJ, Утро Без Тебя По Подоконнику Дождь, Ради Тебя, НеКсюша (Дуэт С Katya Kudos), Полюби, Слёзы На Морозе, Стаи Птиц, Ушла В Рассвет
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Акула - 25 лет на сцене. Лучшее (Green & Red) (4657792367901) виниловая пластинка

Впервые на виниле «Акула». Выход пластинки с лучшими хитами приурочен к 25 летию творческой деятельности певицы. Оксана Почепа (Акула) - это не просто имя-бренд. Это целая эпоха танцевальной музыки. Песня «Кислотный DJ» прославила девушку на всю страну, став визитной карточкой певицы.

Отзывы о товаре Акула - 25 лет на сцене. Лучшее (Green & Red) (4657792367901) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657792367901]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Акула
Альбом (сингл)
25 лет на сцене. Лучшее
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Такая Любовь, Мало, Я Убегаю, Кислотный DJ, Утро Без Тебя По Подоконнику Дождь, Ради Тебя, НеКсюша (Дуэт С Katya Kudos), Полюби, Слёзы На Морозе, Стаи Птиц, Ушла В Рассвет
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Впервые на виниле «Акула». Выход пластинки с лучшими хитами приурочен к 25 летию творческой деятельности певицы. Оксана Почепа (Акула) - это не просто имя-бренд. Это целая эпоха танцевальной музыки. Песня «Кислотный DJ» прославила девушку на всю страну, став визитной карточкой певицы.
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Отзывы


Акула - 25 лет на сцене. Лучшее (Green & Red) (4657792367901) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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