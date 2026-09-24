The Fray - How To Save A Life (0196588337819) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Fray
Альбом (сингл)
How To Save A Life
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717734
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588337819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Fray
Альбом (сингл)
How To Save A Life
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
She Is, Over My Head (Cable Car), How to Save a Life, All at Once, Fall Away, Heaven Forbid, Look After You, Hundred, Vienna, Dead Wrong, Little House, Trust Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Fray - How To Save A Life (0196588337819) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: She Is, Over My Head (Cable Car), How to Save a Life, All at Once, Fall Away, Heaven Forbid, Look After You, Hundred, Vienna, Dead Wrong, Little House, Trust Me
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588337819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Fray
Альбом (сингл)
How To Save A Life
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
She Is, Over My Head (Cable Car), How to Save a Life, All at Once, Fall Away, Heaven Forbid, Look After You, Hundred, Vienna, Dead Wrong, Little House, Trust Me
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: She Is, Over My Head (Cable Car), How to Save a Life, All at Once, Fall Away, Heaven Forbid, Look After You, Hundred, Vienna, Dead Wrong, Little House, Trust Me
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