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Bad Company - 10 From 6 (coloured) (0081227819231) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bad Company - 10 From 6 (coloured) (0081227819231) виниловая пластинка

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Bad Company - 10 From 6 (coloured) (0081227819231) виниловая пластинка - фото 1
Bad Company - 10 From 6 (coloured) (0081227819231) виниловая пластинка - фото 2
Bad Company - 10 From 6 (coloured) (0081227819231) виниловая пластинка - фото 3
Bad Company - 10 From 6 (coloured) (0081227819231) виниловая пластинка - фото 4
Bad Company - 10 From 6 (coloured) (0081227819231) виниловая пластинка - фото 5
Bad Company - 10 From 6 (coloured) (0081227819231) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Company
Альбом (сингл)
10 From 6
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bad Company - 10 From 6 (coloured) (0081227819231) виниловая пластинка - фото 1
  • Bad Company - 10 From 6 (coloured) (0081227819231) виниловая пластинка - фото 2
  • Bad Company - 10 From 6 (coloured) (0081227819231) виниловая пластинка - фото 3
  • Bad Company - 10 From 6 (coloured) (0081227819231) виниловая пластинка - фото 4
  • Bad Company - 10 From 6 (coloured) (0081227819231) виниловая пластинка - фото 5
  • Bad Company - 10 From 6 (coloured) (0081227819231) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717029
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bad Company - 10 From 6 (coloured) (0081227819231) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0081227819231]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Company
Альбом (сингл)
10 From 6
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Can't Get Enough, Feel Like Makin' Love, Run With The Pack, Shooting Star, Movin On, Bad Company, Rock N Roll Fantasy, Electric Land, Ready For Love, Live For The Music
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bad Company - 10 From 6 (coloured) (0081227819231) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Can't Get Enough, Feel Like Makin' Love, Run With The Pack, Shooting Star, Movin On, Bad Company, Rock N Roll Fantasy, Electric Land, Ready For Love, Live For The Music



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Bad Company - 10 From 6 (coloured) (0081227819231) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0081227819231]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Company
Альбом (сингл)
10 From 6
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Can't Get Enough, Feel Like Makin' Love, Run With The Pack, Shooting Star, Movin On, Bad Company, Rock N Roll Fantasy, Electric Land, Ready For Love, Live For The Music
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Can't Get Enough, Feel Like Makin' Love, Run With The Pack, Shooting Star, Movin On, Bad Company, Rock N Roll Fantasy, Electric Land, Ready For Love, Live For The Music


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bad Company - 10 From 6 (coloured) (0081227819231) виниловая пластинка – стоимость товара 3390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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