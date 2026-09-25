Portugal. The Man - In The Mountain In The Cloud (0075678641862) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
PORTUGAL. THE MAN
Альбом (сингл)
IN THE MOUNTAIN IN THE CLOUD
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб.
В наличии
Код товара: 730450
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 390 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0075678641862]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
PORTUGAL. THE MAN
Альбом (сингл)
IN THE MOUNTAIN IN THE CLOUD
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
So American, Floating (Time Isn’t Working My Side), Got It All (This Can’t Be Living Now), Senseless, Head Is A Flame (Cool With It), You Carried Us (Share With Me The Sun), Everything You See (Kids Count Hallelujahs), All Your Light (Times Like These), Once Was One, Share With Me The Sun, Sleep Forever
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Portugal. The Man - In The Mountain In The Cloud (0075678641862) виниловая пластинка
Переиздание на виниле альбома "In The Mountain In The Clouds" 2011 года, американской инди-рок-группы Portugal. The Man. In the Mountain in the Cloud - шестой студийный альбом аляскинской психоделической рок-группы Portugal. The Man. Он был записан в течение восьми месяцев и спродюсирован Джоном Хиллом, фронтменом группы Джоном Горли и Кейси Бейтсом. Альбом был выпущен 19 июля 2011 года на лейбле Atlantic Records и стал дебютом группы на мейджор-лейбле. In The Mountain In The Clouds продвигался синглами "Got It All (This Can't Be Living Now)" и "So American". Он получил положительные отзывы музыкальных критиков и попал в чарты США, Австрии, Германии и Швейцарии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитElvis Presley - Love Songs (Pink) (5060348583639) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 260 руб.815 руб. в СплитMiles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 260 руб.815 руб. в СплитWes Montgomery - Movin' Along (8436569192276) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 260 руб.815 руб. в СплитJimmy Smith - Bashin' (8436569193792) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 260 руб.815 руб. в СплитOscar Peterson - Plays Cole Porter (8437016248263) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 260 руб.815 руб. в СплитMiles Davis - Birth Of The Cool (8437016248249) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитAC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитBring Me The Horizon - That’S The Spirit (LP, CD) (0888751309012...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитMichael Buble - Crazy Love (0093624971948) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитPeter Frampton - Forgets The Words (2Lp)(Lim Ed.,Etched Vinyl) (...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитThe Doors - The Doors (Mono) (Remastered) (0081227978884) винило...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитElectric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of ...
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0075678641862]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
PORTUGAL. THE MAN
Альбом (сингл)
IN THE MOUNTAIN IN THE CLOUD
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
So American, Floating (Time Isn’t Working My Side), Got It All (This Can’t Be Living Now), Senseless, Head Is A Flame (Cool With It), You Carried Us (Share With Me The Sun), Everything You See (Kids Count Hallelujahs), All Your Light (Times Like These), Once Was One, Share With Me The Sun, Sleep Forever
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Переиздание на виниле альбома "In The Mountain In The Clouds" 2011 года, американской инди-рок-группы Portugal. The Man. In the Mountain in the Cloud - шестой студийный альбом аляскинской психоделической рок-группы Portugal. The Man. Он был записан в течение восьми месяцев и спродюсирован Джоном Хиллом, фронтменом группы Джоном Горли и Кейси Бейтсом. Альбом был выпущен 19 июля 2011 года на лейбле Atlantic Records и стал дебютом группы на мейджор-лейбле. In The Mountain In The Clouds продвигался синглами "Got It All (This Can't Be Living Now)" и "So American". Он получил положительные отзывы музыкальных критиков и попал в чарты США, Австрии, Германии и Швейцарии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Portugal. The Man - In The Mountain In The Cloud (0075678641862) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Portugal. The Man - In The Mountain In The Cloud (0075678641862) виниловая пластинка