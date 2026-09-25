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Portugal. The Man - In The Mountain In The Cloud (0075678641862) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Portugal. The Man - In The Mountain In The Cloud (0075678641862) виниловая пластинка

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Portugal. The Man - In The Mountain In The Cloud (0075678641862) виниловая пластинка - фото 1
Portugal. The Man - In The Mountain In The Cloud (0075678641862) виниловая пластинка - фото 2
Portugal. The Man - In The Mountain In The Cloud (0075678641862) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
PORTUGAL. THE MAN
Альбом (сингл)
IN THE MOUNTAIN IN THE CLOUD
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Portugal. The Man - In The Mountain In The Cloud (0075678641862) виниловая пластинка - фото 1
  • Portugal. The Man - In The Mountain In The Cloud (0075678641862) виниловая пластинка - фото 2
  • Portugal. The Man - In The Mountain In The Cloud (0075678641862) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730450
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Portugal. The Man - In The Mountain In The Cloud (0075678641862) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0075678641862]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
PORTUGAL. THE MAN
Альбом (сингл)
IN THE MOUNTAIN IN THE CLOUD
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
So American, Floating (Time Isn’t Working My Side), Got It All (This Can’t Be Living Now), Senseless, Head Is A Flame (Cool With It), You Carried Us (Share With Me The Sun), Everything You See (Kids Count Hallelujahs), All Your Light (Times Like These), Once Was One, Share With Me The Sun, Sleep Forever
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Portugal. The Man - In The Mountain In The Cloud (0075678641862) виниловая пластинка

Переиздание на виниле альбома "In The Mountain In The Clouds" 2011 года, американской инди-рок-группы Portugal. The Man. In the Mountain in the Cloud - шестой студийный альбом аляскинской психоделической рок-группы Portugal. The Man. Он был записан в течение восьми месяцев и спродюсирован Джоном Хиллом, фронтменом группы Джоном Горли и Кейси Бейтсом. Альбом был выпущен 19 июля 2011 года на лейбле Atlantic Records и стал дебютом группы на мейджор-лейбле. In The Mountain In The Clouds продвигался синглами "Got It All (This Can't Be Living Now)" и "So American". Он получил положительные отзывы музыкальных критиков и попал в чарты США, Австрии, Германии и Швейцарии.

Отзывы о товаре Portugal. The Man - In The Mountain In The Cloud (0075678641862) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0075678641862]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
PORTUGAL. THE MAN
Альбом (сингл)
IN THE MOUNTAIN IN THE CLOUD
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
So American, Floating (Time Isn’t Working My Side), Got It All (This Can’t Be Living Now), Senseless, Head Is A Flame (Cool With It), You Carried Us (Share With Me The Sun), Everything You See (Kids Count Hallelujahs), All Your Light (Times Like These), Once Was One, Share With Me The Sun, Sleep Forever
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание на виниле альбома "In The Mountain In The Clouds" 2011 года, американской инди-рок-группы Portugal. The Man. In the Mountain in the Cloud - шестой студийный альбом аляскинской психоделической рок-группы Portugal. The Man. Он был записан в течение восьми месяцев и спродюсирован Джоном Хиллом, фронтменом группы Джоном Горли и Кейси Бейтсом. Альбом был выпущен 19 июля 2011 года на лейбле Atlantic Records и стал дебютом группы на мейджор-лейбле. In The Mountain In The Clouds продвигался синглами "Got It All (This Can't Be Living Now)" и "So American". Он получил положительные отзывы музыкальных критиков и попал в чарты США, Австрии, Германии и Швейцарии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Portugal. The Man - In The Mountain In The Cloud (0075678641862) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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