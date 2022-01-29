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Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson.Paak) - An Evening With Silk Sonic (0075678626654) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson.Paak) - An Evening With Silk Sonic (0075678626654) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Silk Sonic (Bruno Mars &amp; Anderson.Paak) - An Evening With Silk Sonic (0075678626654) виниловая пластинка - фото 1
Silk Sonic (Bruno Mars &amp; Anderson.Paak) - An Evening With Silk Sonic (0075678626654) виниловая пластинка - фото 2
Silk Sonic (Bruno Mars &amp; Anderson.Paak) - An Evening With Silk Sonic (0075678626654) виниловая пластинка - фото 3
Silk Sonic (Bruno Mars &amp; Anderson.Paak) - An Evening With Silk Sonic (0075678626654) виниловая пластинка - фото 4
Silk Sonic (Bruno Mars &amp; Anderson.Paak) - An Evening With Silk Sonic (0075678626654) виниловая пластинка - фото 5
Silk Sonic (Bruno Mars &amp; Anderson.Paak) - An Evening With Silk Sonic (0075678626654) виниловая пластинка - фото 6
Silk Sonic (Bruno Mars &amp; Anderson.Paak) - An Evening With Silk Sonic (0075678626654) виниловая пластинка - фото 7
Silk Sonic (Bruno Mars &amp; Anderson.Paak) - An Evening With Silk Sonic (0075678626654) виниловая пластинка - фото 8
Silk Sonic (Bruno Mars &amp; Anderson.Paak) - An Evening With Silk Sonic (0075678626654) виниловая пластинка - фото 9
Silk Sonic (Bruno Mars &amp; Anderson.Paak) - An Evening With Silk Sonic (0075678626654) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Silk Sonic
Альбом (сингл)
An Evening With Silk Sonic
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Silk Sonic (Bruno Mars &amp; Anderson.Paak) - An Evening With Silk Sonic (0075678626654) виниловая пластинка - фото 1
  • Silk Sonic (Bruno Mars &amp; Anderson.Paak) - An Evening With Silk Sonic (0075678626654) виниловая пластинка - фото 2
  • Silk Sonic (Bruno Mars &amp; Anderson.Paak) - An Evening With Silk Sonic (0075678626654) виниловая пластинка - фото 3
  • Silk Sonic (Bruno Mars &amp; Anderson.Paak) - An Evening With Silk Sonic (0075678626654) виниловая пластинка - фото 4
  • Silk Sonic (Bruno Mars &amp; Anderson.Paak) - An Evening With Silk Sonic (0075678626654) виниловая пластинка - фото 5
  • Silk Sonic (Bruno Mars &amp; Anderson.Paak) - An Evening With Silk Sonic (0075678626654) виниловая пластинка - фото 6
  • Silk Sonic (Bruno Mars &amp; Anderson.Paak) - An Evening With Silk Sonic (0075678626654) виниловая пластинка - фото 7
  • Silk Sonic (Bruno Mars &amp; Anderson.Paak) - An Evening With Silk Sonic (0075678626654) виниловая пластинка - фото 8
  • Silk Sonic (Bruno Mars &amp; Anderson.Paak) - An Evening With Silk Sonic (0075678626654) виниловая пластинка - фото 9
  • Silk Sonic (Bruno Mars &amp; Anderson.Paak) - An Evening With Silk Sonic (0075678626654) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665265
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson.Paak) - An Evening With Silk Sonic (0075678626654) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0075678626654]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Silk Sonic
Альбом (сингл)
An Evening With Silk Sonic
Жанр
Диско
Трек-лист
Silk Sonic Intro, Leave The Door Open, Fly As Me, After Last Night (W/ Thundercat & Bootsy), Smokin Out The Window, Put On A Smile, 777, Skate, Love’s Train, Blast Off
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson.Paak) - An Evening With Silk Sonic (0075678626654) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Silk Sonic Intro, Leave The Door Open, Fly As Me, After Last Night (W/ Thundercat & Bootsy), Smokin Out The Window, Put On A Smile, 777, Skate, Love’s Train, Blast Off

Отзывы о товаре Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson.Paak) - An Evening With Silk Sonic (0075678626654) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
29.01.2022
Роман Б.

Достоинства:


Комментарий:
особая благодарность за надежную упаковку! Спасибо и Удачи!



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Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0075678626654]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Silk Sonic
Альбом (сингл)
An Evening With Silk Sonic
Жанр
Диско
Трек-лист
Silk Sonic Intro, Leave The Door Open, Fly As Me, After Last Night (W/ Thundercat & Bootsy), Smokin Out The Window, Put On A Smile, 777, Skate, Love’s Train, Blast Off
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Silk Sonic Intro, Leave The Door Open, Fly As Me, After Last Night (W/ Thundercat & Bootsy), Smokin Out The Window, Put On A Smile, 777, Skate, Love’s Train, Blast Off
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2022
Роман Б.

Достоинства:


Комментарий:
особая благодарность за надежную упаковку! Спасибо и Удачи!


Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson.Paak) - An Evening With Silk Sonic (0075678626654) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3440 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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