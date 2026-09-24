Dire Straits - Making Movies (0602537529056) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Dire Straits - Making Movies (0602537529056) виниловая пластинка
Making Movies (рус. Создание фильмов) — третий студийный альбом британской рок-группы Dire Straits, вышедший в 1980 году. Название альбому дала строчка из песни «Skateaway». Кроме того, такое же название носила не вошедшая в альбом песня. Журнал Rolling Stone поместил альбом на 52-ю позицию в их списке «100 лучших альбомов 80-х годов». Making Movies был самым продаваемым альбомом в Италии в 1981 году, будучи распроданным тиражом свыше миллиона копий, в Европе альбом был продан тиражом 3800 тысяч экземпляров. Песни «Making Movies» и «Suicide Towers» были записаны во время сессий и никогда не были официально выпущены, распространяясь среди поклонников на бутлегах. Альбом был ремастирован и выпущен вместе с остальными альбомами Dire Straits в 1996 году в большинстве стран мира за пределами США и 19 сентября 2000 года в Соединённых Штатах.
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