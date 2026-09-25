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OST - Stranger Things: Season 5 (Sea Blue W/ Black Smoke) (0199584080918) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Stranger Things: Season 5 (Sea Blue W/ Black Smoke) (0199584080918) виниловая пластинка

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OST - Stranger Things: Season 5 (Sea Blue W/ Black Smoke) (0199584080918) виниловая пластинка - фото 1
OST - Stranger Things: Season 5 (Sea Blue W/ Black Smoke) (0199584080918) виниловая пластинка - фото 2
OST - Stranger Things: Season 5 (Sea Blue W/ Black Smoke) (0199584080918) виниловая пластинка - фото 3
OST - Stranger Things: Season 5 (Sea Blue W/ Black Smoke) (0199584080918) виниловая пластинка - фото 4
OST - Stranger Things: Season 5 (Sea Blue W/ Black Smoke) (0199584080918) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Stranger Things: Season 5
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Stranger Things: Season 5 (Sea Blue W/ Black Smoke) (0199584080918) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Stranger Things: Season 5 (Sea Blue W/ Black Smoke) (0199584080918) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Stranger Things: Season 5 (Sea Blue W/ Black Smoke) (0199584080918) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Stranger Things: Season 5 (Sea Blue W/ Black Smoke) (0199584080918) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Stranger Things: Season 5 (Sea Blue W/ Black Smoke) (0199584080918) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734541
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Stranger Things: Season 5 (Sea Blue W/ Black Smoke) (0199584080918) виниловая пластинка
3 390 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584080918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Stranger Things: Season 5
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Rockin' Robin, I Think We're Alone Now, Fernando, Mr. Sandman, Pretty In Pink, Heroes, The Trooper, Here Comes Your Man, Sh-Boom, Oh Yeah, Human Cannonball, Heart And Soul, Sweet Jane
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Stranger Things: Season 5 (Sea Blue W/ Black Smoke) (0199584080918) виниловая пластинка

Отпразднуйте захватывающий финал сериала «Очень странные дела» от Netflix с официальным саундтреком пятого сезона на виниле. Этот релиз переносит поклонников в 1987 год, сочетая насыщенную синтезаторную атмосферу и культовые треки, передающие эмоциональную глубину и взрывной характер последней битвы в Хоукинсе. Этот саундтрек — ностальгическое чествование поп-музыки, рока и кинематографических саундтреков 80-х.



Теги товара: Кинематограф

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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584080918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Stranger Things: Season 5
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Rockin' Robin, I Think We're Alone Now, Fernando, Mr. Sandman, Pretty In Pink, Heroes, The Trooper, Here Comes Your Man, Sh-Boom, Oh Yeah, Human Cannonball, Heart And Soul, Sweet Jane
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Отпразднуйте захватывающий финал сериала «Очень странные дела» от Netflix с официальным саундтреком пятого сезона на виниле. Этот релиз переносит поклонников в 1987 год, сочетая насыщенную синтезаторную атмосферу и культовые треки, передающие эмоциональную глубину и взрывной характер последней битвы в Хоукинсе. Этот саундтрек — ностальгическое чествование поп-музыки, рока и кинематографических саундтреков 80-х.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Stranger Things: Season 5 (Sea Blue W/ Black Smoke) (0199584080918) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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