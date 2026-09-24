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Bill Evans & Robben Ford - Common Ground (4029759178859) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bill Evans & Robben Ford - Common Ground (4029759178859) виниловая пластинка

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Bill Evans &amp; Robben Ford - Common Ground (4029759178859) виниловая пластинка - фото 1
Bill Evans &amp; Robben Ford - Common Ground (4029759178859) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Bill Evans &amp; Robben Ford - Common Ground (4029759178859) виниловая пластинка - фото 1
  • Bill Evans &amp; Robben Ford - Common Ground (4029759178859) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705413
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bill Evans & Robben Ford - Common Ground (4029759178859) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MPS
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Evans & Robben Ford - Common Ground (4029759178859) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ever Ready Sunday, Crabshaw Dont Care, Sentimental Mode, Hearts of Havana, Common Ground Passaic, Stanley, Dennis the Menace, The Little Boxer

Отзывы о товаре Bill Evans & Robben Ford - Common Ground (4029759178859) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MPS
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ever Ready Sunday, Crabshaw Dont Care, Sentimental Mode, Hearts of Havana, Common Ground Passaic, Stanley, Dennis the Menace, The Little Boxer
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bill Evans & Robben Ford - Common Ground (4029759178859) виниловая пластинка - стоимость товара 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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