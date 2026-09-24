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Lambert - Actually Good (0602465139228) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lambert - Actually Good (0602465139228) виниловая пластинка

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Lambert - Actually Good (0602465139228) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lambert
Альбом (сингл)
Actually Good
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lambert - Actually Good (0602465139228) виниловая пластинка - фото 1
  • Lambert - Actually Good (0602465139228) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715327
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lambert - Actually Good (0602465139228) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602465139228]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lambert
Альбом (сингл)
Actually Good
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
The Stranger, The Move, Actually Good (feat. Marie-Claire Schlameus), Four Walls Two, Don’t Know Anyone (feat. RaHeidel), Pressure And Room, The Others (feat. Robin Scherpen), Maybe The Future, Four Walls One, Drama and Comedy, Rather, Happy Place, How It Ends
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lambert - Actually Good (0602465139228) виниловая пластинка

Новый альбом загадочного берлинского пианиста и композитора Ламберта. Издание на виниле. Виртуоз-инкогнито Ламберт, известный своей игривой индивидуальностью, смелым видением, потрясающими неоклассическими композициями и, конечно же, своей вездесущей рогатой сардинской маской, вернулся с совершенно новым альбомом «Actually Good». Первоначально как саундтрек к суровой криминальной драме и дебютному фильму под названием «The Stranger», который по причинам, которые станут ясны со временем, не был выпущен, саундтрек с новым названием Actually Good готов к выпуску, как и замечательный мини-документальный фильм о создании этой криминальной катастрофы. В альбоме Actual Good сочетаются в равной степени напряжение и элегантность, создавая поистине кинематографическое впечатление.

Отзывы о товаре Lambert - Actually Good (0602465139228) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602465139228]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lambert
Альбом (сингл)
Actually Good
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
The Stranger, The Move, Actually Good (feat. Marie-Claire Schlameus), Four Walls Two, Don’t Know Anyone (feat. RaHeidel), Pressure And Room, The Others (feat. Robin Scherpen), Maybe The Future, Four Walls One, Drama and Comedy, Rather, Happy Place, How It Ends
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Новый альбом загадочного берлинского пианиста и композитора Ламберта. Издание на виниле. Виртуоз-инкогнито Ламберт, известный своей игривой индивидуальностью, смелым видением, потрясающими неоклассическими композициями и, конечно же, своей вездесущей рогатой сардинской маской, вернулся с совершенно новым альбомом «Actually Good». Первоначально как саундтрек к суровой криминальной драме и дебютному фильму под названием «The Stranger», который по причинам, которые станут ясны со временем, не был выпущен, саундтрек с новым названием Actually Good готов к выпуску, как и замечательный мини-документальный фильм о создании этой криминальной катастрофы. В альбоме Actual Good сочетаются в равной степени напряжение и элегантность, создавая поистине кинематографическое впечатление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lambert - Actually Good (0602465139228) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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