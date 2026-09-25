Высоцкий Владимир - Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна (Deluxe Ed Black Vinyl) (4680068806828) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Высоцкий Владимир
Альбом (сингл)
Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна
Жанр
Авторская песня
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб.
В наличии
Код товара: 729929
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806828]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Высоцкий Владимир
Альбом (сингл)
Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Як-истребитель, Затяжной прыжок, Вариации на цыганские темы, Я не люблю, Кони привередливые, Москва-Одесса, Она была в Париже, Скалолазка, Лирическая, Дом хрустальный, Ноль семь, Еще не вечер (Корсар), Человек за бортом, Спасите наши души, Баллада о брошенном корабле, Белое безмолвие, Мы вращаем землю, Черное золото (Марш шахтеров), В холода, в холода, Жираф (Что случилось в Африке), Песня о переселении душ, Утреняя гимнастика, Корабли.
Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Высоцкий Владимир - Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна (Deluxe Ed Black Vinyl) (4680068806828) виниловая пластинка
Фонограммы записаны в 1974 году на Всесоюзной студии грамзаписи "Мелодия" В оформлении пластинки были использованы фотографии, сделанные с оригинальных цветных негативов, предоставленных Валерием Плотниковым. Эти пленки, казалось бы, были безвозвратно утеряны 47 лет назад, но каким-то чудесным образом вернулись спустя почти пять десятков лет к их законному владельцу. Сборник включает ранее не издававшиеся песни в данной аранжировке на виниловых пластинках. Эта пластинка — не просто музыкальный релиз, а предмет искусства, объединяющий визуальную эстетику и непревзойдённое звучание. Идеальный выбор для подарка или пополнения коллекции. Погрузитесь в атмосферу творчества Владимира Высоцкого с этим премиальным изданием!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806828]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Высоцкий Владимир
Альбом (сингл)
Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Як-истребитель, Затяжной прыжок, Вариации на цыганские темы, Я не люблю, Кони привередливые, Москва-Одесса, Она была в Париже, Скалолазка, Лирическая, Дом хрустальный, Ноль семь, Еще не вечер (Корсар), Человек за бортом, Спасите наши души, Баллада о брошенном корабле, Белое безмолвие, Мы вращаем землю, Черное золото (Марш шахтеров), В холода, в холода, Жираф (Что случилось в Африке), Песня о переселении душ, Утреняя гимнастика, Корабли.
Развернуть
Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Фонограммы записаны в 1974 году на Всесоюзной студии грамзаписи "Мелодия" В оформлении пластинки были использованы фотографии, сделанные с оригинальных цветных негативов, предоставленных Валерием Плотниковым. Эти пленки, казалось бы, были безвозвратно утеряны 47 лет назад, но каким-то чудесным образом вернулись спустя почти пять десятков лет к их законному владельцу. Сборник включает ранее не издававшиеся песни в данной аранжировке на виниловых пластинках. Эта пластинка — не просто музыкальный релиз, а предмет искусства, объединяющий визуальную эстетику и непревзойдённое звучание. Идеальный выбор для подарка или пополнения коллекции. Погрузитесь в атмосферу творчества Владимира Высоцкого с этим премиальным изданием!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Высоцкий Владимир - Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна (Deluxe Ed Black Vinyl) (4680068806828) виниловая пластинка - по цене 5110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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