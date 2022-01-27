Queen - Jazz (0602547202741) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Jazz
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402879
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547202741]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Jazz
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Mustapha, Fat Bottomed Girls, Jealousy, Bicycle Race, If You Can't Beat Them, Let Me Entertain You, Dead On Time, In Only Seven Days, Dreamer's Ball, Fun It, Leaving Home Ain't Easy, Don't Stop Me Now, More Of That Jazz
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
фотографии
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Queen - Jazz (0602547202741) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Mustapha
|A2
|Fat Bottomed Girls
|A3
|Jealousy
|A4
|Bicycle Race
|A5
|If You Can't Beat Them
|A6
|Let Me Entertain You
|B1
|Dead On Time
|B2
|In Only Seven Days
|B3
|Dreamer's Ball
|B4
|Fun It
|B5
|Leaving Home Ain't Easy
|B6
|Don't Stop Me Now
|B7
|More Of That Jazz
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Теги товара: Queen
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547202741]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Jazz
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Mustapha, Fat Bottomed Girls, Jealousy, Bicycle Race, If You Can't Beat Them, Let Me Entertain You, Dead On Time, In Only Seven Days, Dreamer's Ball, Fun It, Leaving Home Ain't Easy, Don't Stop Me Now, More Of That Jazz
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
фотографии
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Mustapha
|A2
|Fat Bottomed Girls
|A3
|Jealousy
|A4
|Bicycle Race
|A5
|If You Can't Beat Them
|A6
|Let Me Entertain You
|B1
|Dead On Time
|B2
|In Only Seven Days
|B3
|Dreamer's Ball
|B4
|Fun It
|B5
|Leaving Home Ain't Easy
|B6
|Don't Stop Me Now
|B7
|More Of That Jazz
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Queen
Достоинства:
Новая пластинка со всеми бонусами.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Прекрасно пополнение.Звук отличный,полиграфия на высоте,ну и плакат в дополнение.
Достоинства:
Отличный звук. Обложка в виде книжки, внутри большой постер. Диск 180 грамм.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
Отличное сочетание Цена-Качество, особенно со скидкой.
Queen - Jazz (0602547202741) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Queen - Jazz (0602547202741) виниловая пластинка
Достоинства:
Новая пластинка со всеми бонусами.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Прекрасно пополнение.Звук отличный,полиграфия на высоте,ну и плакат в дополнение.
Достоинства:
Отличный звук. Обложка в виде книжки, внутри большой постер. Диск 180 грамм.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
Отличное сочетание Цена-Качество, особенно со скидкой.