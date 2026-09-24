БИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.2 (4620032912223) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
БИ-2, Prague Metropolitan Symphonic Orchestra
Альбом (сингл)
Vol.2
Жанр
Русский рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 670 руб.
В наличии
Код товара: 706469
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4 670 руб.
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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032912223]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
БИ-2, Prague Metropolitan Symphonic Orchestra
Альбом (сингл)
Vol.2
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Молитва, Хипстер, Забрали в армию, Касаясь земли, Блюз 16+ Компромисс, Тише и тише, Три сантиметра над землей, Сердце, Бездорожье, Она, Кого ты ждешь
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара БИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.2 (4620032912223) виниловая пластинка
Альбом «Би-2 & Prague Metropolitan Symphonic orchestra VOL. 2» был записан группой в 2016 году вместе с Пражским симфоническим оркестром. Дирижер - Заслуженный артист России Феликс Арановский. В пластинку вошло 12 песен - хиты Би-2, ранее неиздававшиеся в симфонической аранжировке, которую для альбома сделали Заслуженный деятель искусств России Геннадий Корнилов и Сергей Гаврилов. 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича, содержащегося в реестре иностранных агентов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
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Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032912223]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
БИ-2, Prague Metropolitan Symphonic Orchestra
Альбом (сингл)
Vol.2
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Молитва, Хипстер, Забрали в армию, Касаясь земли, Блюз 16+ Компромисс, Тише и тише, Три сантиметра над землей, Сердце, Бездорожье, Она, Кого ты ждешь
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Альбом «Би-2 & Prague Metropolitan Symphonic orchestra VOL. 2» был записан группой в 2016 году вместе с Пражским симфоническим оркестром. Дирижер - Заслуженный артист России Феликс Арановский. В пластинку вошло 12 песен - хиты Би-2, ранее неиздававшиеся в симфонической аранжировке, которую для альбома сделали Заслуженный деятель искусств России Геннадий Корнилов и Сергей Гаврилов. 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича, содержащегося в реестре иностранных агентов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
БИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.2 (4620032912223) виниловая пластинка - по цене 4670 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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