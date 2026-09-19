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Various Artists, Essential Blues Anthology (5060403742490) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists, Essential Blues Anthology (5060403742490) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Various Artists, Essential Blues Anthology (5060403742490)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 388250
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Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists, Essential Blues Anthology (5060403742490) виниловая пластинка

Track List

A1Howlin' Wolf – Smoke Stack Lightning3:07
A2B.B. King – Every Day I Have The Blues5:01
A3Bobby Bland – It's My Life2:44
A4Memphis Slim – Messin' Around3:08
A5Jimmy Reed – Little Rain3:11
A6Little Walter – Just Your Fool2:25
A7Slim Harpo – Buzz Me Babe2:15
A8Elmore James – Dust My Room2:53
B1Bo Diddley – I'm A Man2:44
B2Muddy Waters – Just Make Love To Me2:47
B3Eddie "Guitar Slim" Jones – The Things That I Used To Do3:00
B4Lowell Fulsom – Trouble, Trouble2:54
B5Buddy Guy – When My Left Eye Jumps2:49
B6Sonny Boy Williamson (2) – Don't Start Me To Talkin'2:35
B7Chuck Willis – C.C. Rider2:27
B8John Lee Hooker – Queen Bee2:32
C1Slim Harpo – I'm A King Bee2:52
C2Otis Rush – I Can't Quit You Baby3:07
C3T-Bone Walker – Stormy Monday Blues3:06
C4John Lee Hooker – Dimples2:10
C5Big Bill Broonzy – Tell Me Baby3:00
C6Muddy Waters – Rock Me3:06
C7Smiley Lewis – I Hear You Knocking2:45
C8Howlin' Wolf – Evil2:54
D1Screamin' Jay Hawkins – I Put A Spell On You2:27
D2Muddy Waters – I'm Your Hoochie Coochie Man2:51
D3Lazy Lester – Patrol Blues2:34
D4Bobby Bland – Farther Up The Road3:00
D5Brownie McGhee – Blood River Blues0:59
D6Eddie Boyd – 24 Hours2:33
D7Sonny Boy Williamson (2) – Keep It To Yourself2:52
D8Jimmy Witherspoon – When The Lights Go Out2:51

Отзывы о товаре Various Artists, Essential Blues Anthology (5060403742490) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1Howlin' Wolf – Smoke Stack Lightning3:07
A2B.B. King – Every Day I Have The Blues5:01
A3Bobby Bland – It's My Life2:44
A4Memphis Slim – Messin' Around3:08
A5Jimmy Reed – Little Rain3:11
A6Little Walter – Just Your Fool2:25
A7Slim Harpo – Buzz Me Babe2:15
A8Elmore James – Dust My Room2:53
B1Bo Diddley – I'm A Man2:44
B2Muddy Waters – Just Make Love To Me2:47
B3Eddie "Guitar Slim" Jones – The Things That I Used To Do3:00
B4Lowell Fulsom – Trouble, Trouble2:54
B5Buddy Guy – When My Left Eye Jumps2:49
B6Sonny Boy Williamson (2) – Don't Start Me To Talkin'2:35
B7Chuck Willis – C.C. Rider2:27
B8John Lee Hooker – Queen Bee2:32
C1Slim Harpo – I'm A King Bee2:52
C2Otis Rush – I Can't Quit You Baby3:07
C3T-Bone Walker – Stormy Monday Blues3:06
C4John Lee Hooker – Dimples2:10
C5Big Bill Broonzy – Tell Me Baby3:00
C6Muddy Waters – Rock Me3:06
C7Smiley Lewis – I Hear You Knocking2:45
C8Howlin' Wolf – Evil2:54
D1Screamin' Jay Hawkins – I Put A Spell On You2:27
D2Muddy Waters – I'm Your Hoochie Coochie Man2:51
D3Lazy Lester – Patrol Blues2:34
D4Bobby Bland – Farther Up The Road3:00
D5Brownie McGhee – Blood River Blues0:59
D6Eddie Boyd – 24 Hours2:33
D7Sonny Boy Williamson (2) – Keep It To Yourself2:52
D8Jimmy Witherspoon – When The Lights Go Out2:51
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Отзывы


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