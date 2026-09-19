Various Artists, Essential Blues Anthology (5060403742490) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 388250
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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists, Essential Blues Anthology (5060403742490) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Howlin' Wolf – Smoke Stack Lightning
|3:07
|A2
|B.B. King – Every Day I Have The Blues
|5:01
|A3
|Bobby Bland – It's My Life
|2:44
|A4
|Memphis Slim – Messin' Around
|3:08
|A5
|Jimmy Reed – Little Rain
|3:11
|A6
|Little Walter – Just Your Fool
|2:25
|A7
|Slim Harpo – Buzz Me Babe
|2:15
|A8
|Elmore James – Dust My Room
|2:53
|B1
|Bo Diddley – I'm A Man
|2:44
|B2
|Muddy Waters – Just Make Love To Me
|2:47
|B3
|Eddie "Guitar Slim" Jones – The Things That I Used To Do
|3:00
|B4
|Lowell Fulsom – Trouble, Trouble
|2:54
|B5
|Buddy Guy – When My Left Eye Jumps
|2:49
|B6
|Sonny Boy Williamson (2) – Don't Start Me To Talkin'
|2:35
|B7
|Chuck Willis – C.C. Rider
|2:27
|B8
|John Lee Hooker – Queen Bee
|2:32
|C1
|Slim Harpo – I'm A King Bee
|2:52
|C2
|Otis Rush – I Can't Quit You Baby
|3:07
|C3
|T-Bone Walker – Stormy Monday Blues
|3:06
|C4
|John Lee Hooker – Dimples
|2:10
|C5
|Big Bill Broonzy – Tell Me Baby
|3:00
|C6
|Muddy Waters – Rock Me
|3:06
|C7
|Smiley Lewis – I Hear You Knocking
|2:45
|C8
|Howlin' Wolf – Evil
|2:54
|D1
|Screamin' Jay Hawkins – I Put A Spell On You
|2:27
|D2
|Muddy Waters – I'm Your Hoochie Coochie Man
|2:51
|D3
|Lazy Lester – Patrol Blues
|2:34
|D4
|Bobby Bland – Farther Up The Road
|3:00
|D5
|Brownie McGhee – Blood River Blues
|0:59
|D6
|Eddie Boyd – 24 Hours
|2:33
|D7
|Sonny Boy Williamson (2) – Keep It To Yourself
|2:52
|D8
|Jimmy Witherspoon – When The Lights Go Out
|2:51
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Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|Howlin' Wolf – Smoke Stack Lightning
|3:07
|A2
|B.B. King – Every Day I Have The Blues
|5:01
|A3
|Bobby Bland – It's My Life
|2:44
|A4
|Memphis Slim – Messin' Around
|3:08
|A5
|Jimmy Reed – Little Rain
|3:11
|A6
|Little Walter – Just Your Fool
|2:25
|A7
|Slim Harpo – Buzz Me Babe
|2:15
|A8
|Elmore James – Dust My Room
|2:53
|B1
|Bo Diddley – I'm A Man
|2:44
|B2
|Muddy Waters – Just Make Love To Me
|2:47
|B3
|Eddie "Guitar Slim" Jones – The Things That I Used To Do
|3:00
|B4
|Lowell Fulsom – Trouble, Trouble
|2:54
|B5
|Buddy Guy – When My Left Eye Jumps
|2:49
|B6
|Sonny Boy Williamson (2) – Don't Start Me To Talkin'
|2:35
|B7
|Chuck Willis – C.C. Rider
|2:27
|B8
|John Lee Hooker – Queen Bee
|2:32
|C1
|Slim Harpo – I'm A King Bee
|2:52
|C2
|Otis Rush – I Can't Quit You Baby
|3:07
|C3
|T-Bone Walker – Stormy Monday Blues
|3:06
|C4
|John Lee Hooker – Dimples
|2:10
|C5
|Big Bill Broonzy – Tell Me Baby
|3:00
|C6
|Muddy Waters – Rock Me
|3:06
|C7
|Smiley Lewis – I Hear You Knocking
|2:45
|C8
|Howlin' Wolf – Evil
|2:54
|D1
|Screamin' Jay Hawkins – I Put A Spell On You
|2:27
|D2
|Muddy Waters – I'm Your Hoochie Coochie Man
|2:51
|D3
|Lazy Lester – Patrol Blues
|2:34
|D4
|Bobby Bland – Farther Up The Road
|3:00
|D5
|Brownie McGhee – Blood River Blues
|0:59
|D6
|Eddie Boyd – 24 Hours
|2:33
|D7
|Sonny Boy Williamson (2) – Keep It To Yourself
|2:52
|D8
|Jimmy Witherspoon – When The Lights Go Out
|2:51
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