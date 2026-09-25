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Sublime - Until The Sun Explodes (coloured) (0075678591037) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sublime - Until The Sun Explodes (coloured) (0075678591037) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Sublime
Альбом (сингл)
Until The Sun Explodes
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sublime - Until The Sun Explodes (coloured) (0075678591037) - фото 1
  • Sublime - Until The Sun Explodes (coloured) (0075678591037) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 
Начислим 218 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748371
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Загружаем...
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Sublime - Until The Sun Explodes (coloured) (0075678591037) виниловая пластинка
6 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0075678591037]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Sublime
Альбом (сингл)
Until The Sun Explodes
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ensenada, Wizard, Can’t Miss You, Backwards (feat. FIDLAR), Maybe Partying Will He1, Favorite Songs (feat. Skegss), Personal Hell, F.t.r., Evil Men, Trey’s Song (feat. H.R. of Bad Brains), Casino Taormina, The Problem With That Is It Makes Me Stoked, Gangstalker, Figueroa, Froggy, Come Correct (feat. G. Love), What For, 247-369 (feat. Fletcher Dragge of Pennywise), Maybe Partying Will He2, Until The Sun Explodes, Thanx Again
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Sublime - Until The Sun Explodes (coloured) (0075678591037) виниловая пластинка

Спустя почти три десятилетия группа Sublime возвращается с Until the Sun Explodes, своим первым полноформатным альбомом с Якобом Ноуэллом в качестве фронтмена, который выйдет на Atlantic Records. Лимитированное издание на цветном виниле В записи альбома приняли участие HR из Bad Brains, Флетчер Драгге из Pennywise, G Love и другие. Альбом сохраняет классический стиль группы, открывая при этом новую главу в её творчестве. Заглавная композиция и ведущий сингл «Until The Sun Explodes» — это дань уважения Якобу Ноуэллу его покойному отцу, Брэдли Ноуэллу.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0075678591037]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Sublime
Альбом (сингл)
Until The Sun Explodes
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ensenada, Wizard, Can’t Miss You, Backwards (feat. FIDLAR), Maybe Partying Will He1, Favorite Songs (feat. Skegss), Personal Hell, F.t.r., Evil Men, Trey’s Song (feat. H.R. of Bad Brains), Casino Taormina, The Problem With That Is It Makes Me Stoked, Gangstalker, Figueroa, Froggy, Come Correct (feat. G. Love), What For, 247-369 (feat. Fletcher Dragge of Pennywise), Maybe Partying Will He2, Until The Sun Explodes, Thanx Again
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Спустя почти три десятилетия группа Sublime возвращается с Until the Sun Explodes, своим первым полноформатным альбомом с Якобом Ноуэллом в качестве фронтмена, который выйдет на Atlantic Records. Лимитированное издание на цветном виниле В записи альбома приняли участие HR из Bad Brains, Флетчер Драгге из Pennywise, G Love и другие. Альбом сохраняет классический стиль группы, открывая при этом новую главу в её творчестве. Заглавная композиция и ведущий сингл «Until The Sun Explodes» — это дань уважения Якобу Ноуэллу его покойному отцу, Брэдли Ноуэллу.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Sublime - Until The Sun Explodes (coloured) (0075678591037) виниловая пластинка - купить по цене 6980 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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