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Bo Diddley - Bo Diddley (Analogue) (0602488372954) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bo Diddley - Bo Diddley (Analogue) (0602488372954) виниловая пластинка

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Bo Diddley - Bo Diddley (Analogue) (0602488372954) - фото 1
Bo Diddley - Bo Diddley (Analogue) (0602488372954) - фото 2
Bo Diddley - Bo Diddley (Analogue) (0602488372954) - фото 3
Bo Diddley - Bo Diddley (Analogue) (0602488372954) - фото 4
Bo Diddley - Bo Diddley (Analogue) (0602488372954) - фото 5
Bo Diddley - Bo Diddley (Analogue) (0602488372954) - фото 6
Bo Diddley - Bo Diddley (Analogue) (0602488372954) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bo Diddley
Альбом (сингл)
Bo Diddley
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bo Diddley - Bo Diddley (Analogue) (0602488372954) - фото 1
  • Bo Diddley - Bo Diddley (Analogue) (0602488372954) - фото 2
  • Bo Diddley - Bo Diddley (Analogue) (0602488372954) - фото 3
  • Bo Diddley - Bo Diddley (Analogue) (0602488372954) - фото 4
  • Bo Diddley - Bo Diddley (Analogue) (0602488372954) - фото 5
  • Bo Diddley - Bo Diddley (Analogue) (0602488372954) - фото 6
  • Bo Diddley - Bo Diddley (Analogue) (0602488372954) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 330 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735002
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bo Diddley - Bo Diddley (Analogue) (0602488372954) виниловая пластинка
7 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHESS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chess
Barcode
[0602488372954]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bo Diddley
Альбом (сингл)
Bo Diddley
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Bo Diddley, I'm A Man, Bring It To Jerome, Before You Accuse Me, Hey' Bo Diddley, Dearest Darling, Hush Your Mouth, Say Boss Man, Diddley Daddy, Diddey Wah Diddey, Who Do You Love, Pretty Thing
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chess Records 75 Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bo Diddley - Bo Diddley (Analogue) (0602488372954) виниловая пластинка

Рок-н-ролл начинается здесь. Этот альбом, составленный в 1958 году, открывается зажигательной заглавной композицией 1955 года и представляет собой важный обзор самых ранних синглов пионера рока — фундаментальных записей, заложивших основу целого жанра. 12 треков, собранных здесь, включая «I'm A Man», «Hey! Bo Diddley», «Pretty Thing» и другие классические композиции, построенные на неповторимом ритме Бо Диддли, продолжают вдохновлять спустя почти 70 лет.

Отзывы о товаре Bo Diddley - Bo Diddley (Analogue) (0602488372954) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CHESS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chess
Barcode
[0602488372954]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bo Diddley
Альбом (сингл)
Bo Diddley
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Bo Diddley, I'm A Man, Bring It To Jerome, Before You Accuse Me, Hey' Bo Diddley, Dearest Darling, Hush Your Mouth, Say Boss Man, Diddley Daddy, Diddey Wah Diddey, Who Do You Love, Pretty Thing
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chess Records 75 Series
Страна производитель
США
Описание
Рок-н-ролл начинается здесь. Этот альбом, составленный в 1958 году, открывается зажигательной заглавной композицией 1955 года и представляет собой важный обзор самых ранних синглов пионера рока — фундаментальных записей, заложивших основу целого жанра. 12 треков, собранных здесь, включая «I'm A Man», «Hey! Bo Diddley», «Pretty Thing» и другие классические композиции, построенные на неповторимом ритме Бо Диддли, продолжают вдохновлять спустя почти 70 лет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bo Diddley - Bo Diddley (Analogue) (0602488372954) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7330 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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