The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (coloured) (0602488205436) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (coloured) (0602488205436) виниловая пластинка
I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It — второй студийный альбом английской рок-группы The 1975, вышедший в 2016 году. Лимитированное издание к 10-летию на розовом виниле в гейтфолде. Продюсерами альбома были Майк Кросси, Джордж Дэниэл и Мэттью Хили. Альбом возглавил британские (платиновый статус по версии BPI) и американские (золотой статус по версии RIAA) чарты и породил 7 синглов: «Love Me», «Ugh!», «A Change of Heart», «She's American», «Somebody Else», «Loving Someone» и «The Sound». Pitchfork, RollingStone и The Guardian включили его в список лучших альбомов 2016 года. 2026 год — 10-я годовщина этого всеми любимого альбома. В честь этого события альбом будет выпущен на цветном виниле в шестипанельном тройном гейтфолде с альтернативным оформлением и 17 художественными карточками размером 12x12 дюймов, изображение на каждой карточке представляет собой песню, а текст песни — на обратной стороне.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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