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The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (coloured) (0602488205436) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (coloured) (0602488205436) виниловая пластинка

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The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (coloured) (0602488205436) - фото 1
The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (coloured) (0602488205436) - фото 2
The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (coloured) (0602488205436) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The 1975
Альбом (сингл)
I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (coloured) (0602488205436) - фото 1
  • The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (coloured) (0602488205436) - фото 2
  • The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (coloured) (0602488205436) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 330 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733771
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The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (coloured) (0602488205436) виниловая пластинка
7 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602488205436]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The 1975
Альбом (сингл)
I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The 1975, Love Me, Ugh!, A Change Of Heart, She's American, If I Believe You, Please Be Naked, Lostmyhead, The Ballad Of Me And My Brain, Somebody Else, Loving Someone, I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It, The Sound, This Must Be My Dream, Paris, Nana, She Lays Down1, The 1975, Love Me, Ugh!, A Change Of Heart, She's American, If I Believe You, Please Be Naked, Lostmyhead, The Ballad Of Me And My Brain, 2, Somebody Else, Loving Someone, I Like It When You Slee
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (coloured) (0602488205436) виниловая пластинка

I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It — второй студийный альбом английской рок-группы The 1975, вышедший в 2016 году. Лимитированное издание к 10-летию на розовом виниле в гейтфолде. Продюсерами альбома были Майк Кросси, Джордж Дэниэл и Мэттью Хили. Альбом возглавил британские (платиновый статус по версии BPI) и американские (золотой статус по версии RIAA) чарты и породил 7 синглов: «Love Me», «Ugh!», «A Change of Heart», «She's American», «Somebody Else», «Loving Someone» и «The Sound». Pitchfork, RollingStone и The Guardian включили его в список лучших альбомов 2016 года. 2026 год — 10-я годовщина этого всеми любимого альбома. В честь этого события альбом будет выпущен на цветном виниле в шестипанельном тройном гейтфолде с альтернативным оформлением и 17 художественными карточками размером 12x12 дюймов, изображение на каждой карточке представляет собой песню, а текст песни — на обратной стороне.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (coloured) (0602488205436) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602488205436]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The 1975
Альбом (сингл)
I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The 1975, Love Me, Ugh!, A Change Of Heart, She's American, If I Believe You, Please Be Naked, Lostmyhead, The Ballad Of Me And My Brain, Somebody Else, Loving Someone, I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It, The Sound, This Must Be My Dream, Paris, Nana, She Lays Down1, The 1975, Love Me, Ugh!, A Change Of Heart, She's American, If I Believe You, Please Be Naked, Lostmyhead, The Ballad Of Me And My Brain, 2, Somebody Else, Loving Someone, I Like It When You Slee
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It — второй студийный альбом английской рок-группы The 1975, вышедший в 2016 году. Лимитированное издание к 10-летию на розовом виниле в гейтфолде. Продюсерами альбома были Майк Кросси, Джордж Дэниэл и Мэттью Хили. Альбом возглавил британские (платиновый статус по версии BPI) и американские (золотой статус по версии RIAA) чарты и породил 7 синглов: «Love Me», «Ugh!», «A Change of Heart», «She's American», «Somebody Else», «Loving Someone» и «The Sound». Pitchfork, RollingStone и The Guardian включили его в список лучших альбомов 2016 года. 2026 год — 10-я годовщина этого всеми любимого альбома. В честь этого события альбом будет выпущен на цветном виниле в шестипанельном тройном гейтфолде с альтернативным оформлением и 17 художественными карточками размером 12x12 дюймов, изображение на каждой карточке представляет собой песню, а текст песни — на обратной стороне.


Теги товара: Limited Edition
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The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (coloured) (0602488205436) виниловая пластинка - купить по цене 7330 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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