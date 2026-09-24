Описание товара The Legendary Pink Dots - So Lonely In Heaven (0782388138512) виниловая пластинка

So Lonely in Heaven: второй альбом от пионеров экспериментального рока The Legendary Pink Dots с тех пор, как мир остановился из-за глобальной пандемии. «So Lonely in Heaven» — второй альбом The Legendary Pink Dots с тех пор, как мир остановился из-за глобальной пандемии. С участниками, разбросанными по трем странам и двум континентам, мы признаемся, что на его создание было потрачено немало Air Miles. Идеи месяцами передавались по киберпространству, но волшебство происходило сообща в небольших помещениях под проигрыватель. Машина — это всё, чем мы являемся. Она всё видит, всё слышит, всё знает, кормит, ускоряет, выпивает нас, выплёвывает нас — мы потеряли контроль над ней в момент её зачатия. Вы можете кашлять, ругаться и умирать, но машина воскресит вас без изъянов, на пике вашей формы, улыбающимся с экрана, приглашающим кого-то в одинокой комнате присоединиться к вам. Это приглашение с Небес, где каждый может быть тем, кем пожелает, но это Нация Единого. Ты будешь всем, чем мы являемся. Ты будешь тенью самого себя. Ты будешь повторяться — бесконечно. Ты будешь отчаянно искать хоть какое-то объяснение. Ты будешь одинок. Так одинок. The Pink Dots — это: Эрик Дрост — акустическая и электрогитара, бас-гитара; Рэндалл Фрейзер — синтезаторы, устройства; Эдвард Ка-Спел — вокал, устройства; Юп Хендрикс — живая электроника, устройства.