The Legendary Pink Dots - So Lonely In Heaven (0782388138512) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара The Legendary Pink Dots - So Lonely In Heaven (0782388138512) виниловая пластинка
So Lonely in Heaven: второй альбом от пионеров экспериментального рока The Legendary Pink Dots с тех пор, как мир остановился из-за глобальной пандемии. «So Lonely in Heaven» — второй альбом The Legendary Pink Dots с тех пор, как мир остановился из-за глобальной пандемии. С участниками, разбросанными по трем странам и двум континентам, мы признаемся, что на его создание было потрачено немало Air Miles. Идеи месяцами передавались по киберпространству, но волшебство происходило сообща в небольших помещениях под проигрыватель. Машина — это всё, чем мы являемся. Она всё видит, всё слышит, всё знает, кормит, ускоряет, выпивает нас, выплёвывает нас — мы потеряли контроль над ней в момент её зачатия. Вы можете кашлять, ругаться и умирать, но машина воскресит вас без изъянов, на пике вашей формы, улыбающимся с экрана, приглашающим кого-то в одинокой комнате присоединиться к вам. Это приглашение с Небес, где каждый может быть тем, кем пожелает, но это Нация Единого. Ты будешь всем, чем мы являемся. Ты будешь тенью самого себя. Ты будешь повторяться — бесконечно. Ты будешь отчаянно искать хоть какое-то объяснение. Ты будешь одинок. Так одинок. The Pink Dots — это: Эрик Дрост — акустическая и электрогитара, бас-гитара; Рэндалл Фрейзер — синтезаторы, устройства; Эдвард Ка-Спел — вокал, устройства; Юп Хендрикс — живая электроника, устройства.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 970 руб.1743 руб. в СплитDef Leppard - Hysteria (0602557560923) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 980 руб.1745 руб. в СплитQueen -, Made In Heaven (0602547288271) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 980 руб.1745 руб. в СплитSoundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 980 руб.1745 руб. в СплитDonald Byrd - Byrd In Flight (Analogue, Tone Poet) (060250893500...
-
В наличииЦена 6 980 руб.1745 руб. в СплитDonald Byrd - At The Half Note Cafe (Analogue, Tone Poet) (06024...
-
В наличииЦена 6 980 руб.1745 руб. в СплитThe Flower Kings - Paradox Hotel (0196587794118) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 6 980 руб.1745 руб. в СплитJulie Steinberg & David Abel - Debussy/ Brahms/ Bartok: Sonatas ...
-
В наличииЦена 6 980 руб.1745 руб. в СплитPhil Woods - Woodlore (Analogue) (0753088701818) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 6 980 руб.1745 руб. в СплитGeorge Wallington - Jazz For The Carriage Trade (Analogue) (0753...
-
В наличииЦена 6 980 руб.1745 руб. в СплитMiles Davis - Steamin’ (Analogue) (0753088720031) виниловая плас...
-
В наличииЦена 6 980 руб.1745 руб. в СплитJoel Ross - Nublues (0602458376630) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 980 руб.1745 руб. в СплитGil Evans - Gil Evans & Ten (Analogue) (0753088712012) виниловая...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре The Legendary Pink Dots - So Lonely In Heaven (0782388138512) виниловая пластинка