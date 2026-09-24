Top.Mail.Ru
The Legendary Pink Dots - So Lonely In Heaven (0782388138512) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Legendary Pink Dots - So Lonely In Heaven (0782388138512) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Legendary Pink Dots - So Lonely In Heaven (0782388138512) виниловая пластинка - фото 1
The Legendary Pink Dots - So Lonely In Heaven (0782388138512) виниловая пластинка - фото 2
The Legendary Pink Dots - So Lonely In Heaven (0782388138512) виниловая пластинка - фото 3
The Legendary Pink Dots - So Lonely In Heaven (0782388138512) виниловая пластинка - фото 4
The Legendary Pink Dots - So Lonely In Heaven (0782388138512) виниловая пластинка - фото 5
The Legendary Pink Dots - So Lonely In Heaven (0782388138512) виниловая пластинка - фото 6
The Legendary Pink Dots - So Lonely In Heaven (0782388138512) виниловая пластинка - фото 7
The Legendary Pink Dots - So Lonely In Heaven (0782388138512) виниловая пластинка - фото 8
The Legendary Pink Dots - So Lonely In Heaven (0782388138512) виниловая пластинка - фото 9
The Legendary Pink Dots - So Lonely In Heaven (0782388138512) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Legendary Pink Dots
Альбом (сингл)
So Lonely In Heaven
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Legendary Pink Dots - So Lonely In Heaven (0782388138512) виниловая пластинка - фото 1
  • The Legendary Pink Dots - So Lonely In Heaven (0782388138512) виниловая пластинка - фото 2
  • The Legendary Pink Dots - So Lonely In Heaven (0782388138512) виниловая пластинка - фото 3
  • The Legendary Pink Dots - So Lonely In Heaven (0782388138512) виниловая пластинка - фото 4
  • The Legendary Pink Dots - So Lonely In Heaven (0782388138512) виниловая пластинка - фото 5
  • The Legendary Pink Dots - So Lonely In Heaven (0782388138512) виниловая пластинка - фото 6
  • The Legendary Pink Dots - So Lonely In Heaven (0782388138512) виниловая пластинка - фото 7
  • The Legendary Pink Dots - So Lonely In Heaven (0782388138512) виниловая пластинка - фото 8
  • The Legendary Pink Dots - So Lonely In Heaven (0782388138512) виниловая пластинка - фото 9
  • The Legendary Pink Dots - So Lonely In Heaven (0782388138512) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 330 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715917
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Legendary Pink Dots - So Lonely In Heaven (0782388138512) виниловая пластинка
7 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Metropolis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Metropolis
Barcode
[0782388138512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Legendary Pink Dots
Альбом (сингл)
So Lonely In Heaven
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
So Lonely In Heaven, The Sound Of The Bell, Dr. Bliss '25, Sleight Of Hand, Choose Premium / First Prize, Darkest Knight, Cold Comfort, Wired High / Too Far To Fall, How Many Fingers In The Fog?, Blood Money / Transitional, Pass The Accident, Everything Under The Moon
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Legendary Pink Dots - So Lonely In Heaven (0782388138512) виниловая пластинка

So Lonely in Heaven: второй альбом от пионеров экспериментального рока The Legendary Pink Dots с тех пор, как мир остановился из-за глобальной пандемии. «So Lonely in Heaven» — второй альбом The Legendary Pink Dots с тех пор, как мир остановился из-за глобальной пандемии. С участниками, разбросанными по трем странам и двум континентам, мы признаемся, что на его создание было потрачено немало Air Miles. Идеи месяцами передавались по киберпространству, но волшебство происходило сообща в небольших помещениях под проигрыватель. Машина — это всё, чем мы являемся. Она всё видит, всё слышит, всё знает, кормит, ускоряет, выпивает нас, выплёвывает нас — мы потеряли контроль над ней в момент её зачатия. Вы можете кашлять, ругаться и умирать, но машина воскресит вас без изъянов, на пике вашей формы, улыбающимся с экрана, приглашающим кого-то в одинокой комнате присоединиться к вам. Это приглашение с Небес, где каждый может быть тем, кем пожелает, но это Нация Единого. Ты будешь всем, чем мы являемся. Ты будешь тенью самого себя. Ты будешь повторяться — бесконечно. Ты будешь отчаянно искать хоть какое-то объяснение. Ты будешь одинок. Так одинок. The Pink Dots — это: Эрик Дрост — акустическая и электрогитара, бас-гитара; Рэндалл Фрейзер — синтезаторы, устройства; Эдвард Ка-Спел — вокал, устройства; Юп Хендрикс — живая электроника, устройства.

Отзывы о товаре The Legendary Pink Dots - So Lonely In Heaven (0782388138512) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Metropolis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Metropolis
Barcode
[0782388138512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Legendary Pink Dots
Альбом (сингл)
So Lonely In Heaven
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
So Lonely In Heaven, The Sound Of The Bell, Dr. Bliss '25, Sleight Of Hand, Choose Premium / First Prize, Darkest Knight, Cold Comfort, Wired High / Too Far To Fall, How Many Fingers In The Fog?, Blood Money / Transitional, Pass The Accident, Everything Under The Moon
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
So Lonely in Heaven: второй альбом от пионеров экспериментального рока The Legendary Pink Dots с тех пор, как мир остановился из-за глобальной пандемии. «So Lonely in Heaven» — второй альбом The Legendary Pink Dots с тех пор, как мир остановился из-за глобальной пандемии. С участниками, разбросанными по трем странам и двум континентам, мы признаемся, что на его создание было потрачено немало Air Miles. Идеи месяцами передавались по киберпространству, но волшебство происходило сообща в небольших помещениях под проигрыватель. Машина — это всё, чем мы являемся. Она всё видит, всё слышит, всё знает, кормит, ускоряет, выпивает нас, выплёвывает нас — мы потеряли контроль над ней в момент её зачатия. Вы можете кашлять, ругаться и умирать, но машина воскресит вас без изъянов, на пике вашей формы, улыбающимся с экрана, приглашающим кого-то в одинокой комнате присоединиться к вам. Это приглашение с Небес, где каждый может быть тем, кем пожелает, но это Нация Единого. Ты будешь всем, чем мы являемся. Ты будешь тенью самого себя. Ты будешь повторяться — бесконечно. Ты будешь отчаянно искать хоть какое-то объяснение. Ты будешь одинок. Так одинок. The Pink Dots — это: Эрик Дрост — акустическая и электрогитара, бас-гитара; Рэндалл Фрейзер — синтезаторы, устройства; Эдвард Ка-Спел — вокал, устройства; Юп Хендрикс — живая электроника, устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Legendary Pink Dots - So Lonely In Heaven (0782388138512) виниловая пластинка - по цене 7330 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...