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Japan - Exorcising Ghosts (Half Speed) (0602438621354) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Japan - Exorcising Ghosts (Half Speed) (0602438621354) виниловая пластинка

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Japan - Exorcising Ghosts (Half Speed) (0602438621354) виниловая пластинка - фото 1
Japan - Exorcising Ghosts (Half Speed) (0602438621354) виниловая пластинка - фото 2
Japan - Exorcising Ghosts (Half Speed) (0602438621354) виниловая пластинка - фото 3
Japan - Exorcising Ghosts (Half Speed) (0602438621354) виниловая пластинка - фото 4
Japan - Exorcising Ghosts (Half Speed) (0602438621354) виниловая пластинка - фото 5
Japan - Exorcising Ghosts (Half Speed) (0602438621354) виниловая пластинка - фото 6
Japan - Exorcising Ghosts (Half Speed) (0602438621354) виниловая пластинка - фото 7
Japan - Exorcising Ghosts (Half Speed) (0602438621354) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Japan
Альбом (сингл)
Exorcising Ghosts
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Japan - Exorcising Ghosts (Half Speed) (0602438621354) виниловая пластинка - фото 1
  • Japan - Exorcising Ghosts (Half Speed) (0602438621354) виниловая пластинка - фото 2
  • Japan - Exorcising Ghosts (Half Speed) (0602438621354) виниловая пластинка - фото 3
  • Japan - Exorcising Ghosts (Half Speed) (0602438621354) виниловая пластинка - фото 4
  • Japan - Exorcising Ghosts (Half Speed) (0602438621354) виниловая пластинка - фото 5
  • Japan - Exorcising Ghosts (Half Speed) (0602438621354) виниловая пластинка - фото 6
  • Japan - Exorcising Ghosts (Half Speed) (0602438621354) виниловая пластинка - фото 7
  • Japan - Exorcising Ghosts (Half Speed) (0602438621354) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 450 руб. 
Начислим 252 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636558
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Japan - Exorcising Ghosts (Half Speed) (0602438621354) виниловая пластинка
7 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin
Barcode
[0602438621354]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Japan
Альбом (сингл)
Exorcising Ghosts
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300

Описание товара Japan - Exorcising Ghosts (Half Speed) (0602438621354) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Methods Of Dance, Swing, Gentlemen Take Polaroids, Quiet Life, A Foreign Place, Nightporter, My Career, The Other Side Of Life, Visions Of China, Taking Islands In Africa, Ghosts, Sons Of Pioneers, Voices Raised In Welcome, Hands Held In Prayer, Life Without Buildings, Talking Drum, The Art Of Parties

Отзывы о товаре Japan - Exorcising Ghosts (Half Speed) (0602438621354) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin
Barcode
[0602438621354]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Japan
Альбом (сингл)
Exorcising Ghosts
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Methods Of Dance, Swing, Gentlemen Take Polaroids, Quiet Life, A Foreign Place, Nightporter, My Career, The Other Side Of Life, Visions Of China, Taking Islands In Africa, Ghosts, Sons Of Pioneers, Voices Raised In Welcome, Hands Held In Prayer, Life Without Buildings, Talking Drum, The Art Of Parties
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Japan - Exorcising Ghosts (Half Speed) (0602438621354) виниловая пластинка - стоимость товара 7450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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