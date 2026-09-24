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Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка

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Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка - фото 1
Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка - фото 2
Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка - фото 3
Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка - фото 4
Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка - фото 5
Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка - фото 6
Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка - фото 7
Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
Elegant Gypsy
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка - фото 1
  • Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка - фото 2
  • Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка - фото 3
  • Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка - фото 4
  • Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка - фото 5
  • Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка - фото 6
  • Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка - фото 7
  • Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 330 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715756
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка
7 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0196588625817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
Elegant Gypsy
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Flight Over Rio, Midnight Tango, Mediterranean Sundance, Race With Devil On Spanish Highway, Lady Of Rome, Sister Of Brazil, Elegant Gypsy Suite
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Flight Over Rio, Midnight Tango, Mediterranean Sundance, Race With Devil On Spanish Highway, Lady Of Rome, Sister Of Brazil, Elegant Gypsy Suite

Отзывы о товаре Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0196588625817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
Elegant Gypsy
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Flight Over Rio, Midnight Tango, Mediterranean Sundance, Race With Devil On Spanish Highway, Lady Of Rome, Sister Of Brazil, Elegant Gypsy Suite
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Flight Over Rio, Midnight Tango, Mediterranean Sundance, Race With Devil On Spanish Highway, Lady Of Rome, Sister Of Brazil, Elegant Gypsy Suite
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка - стоимость товара 7330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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