Sonny Boy Williamson - The Real Folk Blues (Analogue) (0602478549069) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sonny Boy Williamson - The Real Folk Blues (Analogue) (0602478549069) виниловая пластинка
Если вы думаете, что блюз — это всего лишь три аккорда и облако пыли, познакомьтесь с человеком, который превратил это облако в грозу: Сонни Бой Уильямсон II. Этот шедевр 1966 года от Chess Records, «The Real Folk Blues», — это мастер-класс по чувству стиля, тонкому юмору и виртуозной игре на губной гармонике. От гипнотического звучания "Checkin' Up on My Baby" до дерзкой "Bring It On Home" и душераздирающей "Sad to Be Alone", каждая нота Сонни Боя словно раскрывает вам опасную тайну. Его тембр? Острый как бритва и пропитанный индивидуальностью. Его фразировка? Непредсказуема, как у мошенника в бильярдной. Он не просто играл на губной гармонике — он вдохнул в неё душу и уверенность, которые вдохновили целое поколение, повлияв на всех, от The Yardbirds до Led Zeppelin. (Подсказка: та самая "Bring It On Home", которую вы любите? Да, это и есть её образец.). Chess Records был не просто лейблом; это было новаторское учреждение. Мадди давал вам силу. Хаулин Вулф — угрозу. А Сонни Бой? Он дарил вам озорство и волшебство в игре на десятидырочной губной гармонике. Этот альбом передает ту самую энергию эпохи Chess — сырой, усиленный блюзовый звук, который переписал правила и заложил основу для золотого века рока. Это не какая-то пыльная перепечатка. Это мастеринг Мэтта Латтана в The Mastering Lab в сочетании с первоклассным виниловым мастерством Quality Record Pressings — другими словами, вы услышите Sonny Boy так, как никогда раньше. Рычание губной гармоники, пронзительный звук гитары, мрачная атмосфера Chess — всё это передано с потрясающей чистотой на 180-граммовом, абсолютно бесшумном виниле. Если вы собираете серьёзную коллекцию блюза — или просто хотите услышать один из самых влиятельных голосов губной гармоники всех времён — это просто необходимо. Включите погромче и приготовьтесь восхититься человеком, который заставил небольшой инструмент звучать невероятно мощно.
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