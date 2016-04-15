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Bruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая пластинка

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Bruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая пластинка - фото 1
Bruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая пластинка - фото 2
Bruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая пластинка - фото 3
Bruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая пластинка - фото 4
Bruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая пластинка - фото 5
Bruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая пластинка - фото 6
Bruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая пластинка - фото 7
Bruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая пластинка - фото 8
Bruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая пластинка - фото 9
Bruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая пластинка - фото 10
Bruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая пластинка - фото 11
Bruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая пластинка - фото 12
Bruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.04.2016
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
WE SHALL OVERCOME: THE SEEGER SESSIONS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая пластинка - фото 1
  • Bruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая пластинка - фото 2
  • Bruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая пластинка - фото 3
  • Bruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая пластинка - фото 4
  • Bruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая пластинка - фото 5
  • Bruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая пластинка - фото 6
  • Bruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая пластинка - фото 7
  • Bruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая пластинка - фото 8
  • Bruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая пластинка - фото 9
  • Bruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая пластинка - фото 10
  • Bruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая пластинка - фото 11
  • Bruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая пластинка - фото 12
  • Bruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 790 руб. 
Начислим 240 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99503
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая пластинка
7 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SPRINGSTEEN, BRUCE
filter_none Товар входит в коллекцию SPRINGSTEEN, BRUCE

Коллекция SPRINGSTEEN, BRUCE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.29E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.04.2016
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
WE SHALL OVERCOME: THE SEEGER SESSIONS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая пластинка

Track List

A1Old Dan Tucker
A2Jesse James
A3Mrs. McGrath
A4O Mary Don't You Weep
B1John Henry
B2Erie Canal
B3Jacob's Ladder
C1My Oklahoma Home
C2Eyes On The Prize
C3Shenandoah
D1Pay Me My Money Down
D2We Shall Overcome
D3Froggie Went A Courtin'



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Bruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.29E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.04.2016
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
WE SHALL OVERCOME: THE SEEGER SESSIONS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Old Dan Tucker
A2Jesse James
A3Mrs. McGrath
A4O Mary Don't You Weep
B1John Henry
B2Erie Canal
B3Jacob's Ladder
C1My Oklahoma Home
C2Eyes On The Prize
C3Shenandoah
D1Pay Me My Money Down
D2We Shall Overcome
D3Froggie Went A Courtin'


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая пластинка - стоимость товара 7790 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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