Diana Krall - When I Look In Your Eyes (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124545) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
When I Look In Your Eyes
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 450 руб.
В наличии
Код товара: 707317
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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465124545]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
When I Look In Your Eyes
Жанр
Jazz
Трек-лист
Let s Face the Music and Dance, Devil May Care, Let s Fall in Love, When I Look in Your Eyes, Popsicle Toes I ve Got You Under My Skin, I Can t Give You Anything But Love, I ll String Along With You, East of the Sun, Pick Yourself Up, The Best Thing for You, It Again, Why Should I Care
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Diana Krall - When I Look In Your Eyes (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124545) виниловая пластинка
Пятый студийный альбом канадской певицы Дайаны Кролл, выпущенный в 1999 году. Серия Verve Acoustic Sounds: полностью аналоговый мастеринг с оригинальных лент Райаном К. Смитом в Sterling Sound, прессинг QPR (180 г), прочный гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт. Пятый студийный альбом Кролл стал первым джазовым альбомом за 25 лет, номинированным на премию Грэмми в категории «Альбом года» и принес ей две награды за лучший джазовый вокал и лучший неклассический альбом на 42-й церемонии вручения премии Грэмми.
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Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465124545]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
When I Look In Your Eyes
Жанр
Jazz
Трек-лист
Let s Face the Music and Dance, Devil May Care, Let s Fall in Love, When I Look in Your Eyes, Popsicle Toes I ve Got You Under My Skin, I Can t Give You Anything But Love, I ll String Along With You, East of the Sun, Pick Yourself Up, The Best Thing for You, It Again, Why Should I Care
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Пятый студийный альбом канадской певицы Дайаны Кролл, выпущенный в 1999 году. Серия Verve Acoustic Sounds: полностью аналоговый мастеринг с оригинальных лент Райаном К. Смитом в Sterling Sound, прессинг QPR (180 г), прочный гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт. Пятый студийный альбом Кролл стал первым джазовым альбомом за 25 лет, номинированным на премию Грэмми в категории «Альбом года» и принес ей две награды за лучший джазовый вокал и лучший неклассический альбом на 42-й церемонии вручения премии Грэмми.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Diana Krall - When I Look In Your Eyes (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124545) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7450 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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