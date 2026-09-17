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Bruce Springsteen - Greatest Hits (0190758206615) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bruce Springsteen - Greatest Hits (0190758206615) виниловая пластинка

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Bruce Springsteen - Greatest Hits (0190758206615) виниловая пластинка - фото 1
Bruce Springsteen - Greatest Hits (0190758206615) виниловая пластинка - фото 2
Bruce Springsteen - Greatest Hits (0190758206615) виниловая пластинка - фото 3
Bruce Springsteen - Greatest Hits (0190758206615) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bruce Springsteen - Greatest Hits (0190758206615) виниловая пластинка - фото 1
  • Bruce Springsteen - Greatest Hits (0190758206615) виниловая пластинка - фото 2
  • Bruce Springsteen - Greatest Hits (0190758206615) виниловая пластинка - фото 3
  • Bruce Springsteen - Greatest Hits (0190758206615) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 192208
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Bruce Springsteen - Greatest Hits (0190758206615) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SPRINGSTEEN, BRUCE
filter_none Товар входит в коллекцию SPRINGSTEEN, BRUCE

Коллекция SPRINGSTEEN, BRUCE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758206615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Born To Run, Thunder Road, Badlands, The River, Hungry Heart, Atlantic City, Dancing In The Dark, Born In The U.S.A., My Hometown, Glory Days, Brilliant Disguise, Human Touch, Better Days, Streets Of Philadelphia, Secret Garden, Murder Incorporated, Blood Brothers, This Hard Land
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bruce Springsteen - Greatest Hits (0190758206615) виниловая пластинка

Первоначально выпущенный в 1995 году Greatest Hits был первой коллекцией главных синглов из первых двух десятилетий карьеры Брюса Спрингстина и начал новую захватывающую главу в истории музыканта с тремя совершенно новыми песнями, записанными с The E Street Band после почти десятилетнего перерыва. Долгое время недоступная на виниле, эта пластинка собрана из блестящих ремастированных записей дискографии Спрингстина знаменитым звукорежиссером, обладателем Грэмми Бобом Людвигом. Вслед за цветным лимитированным изданием для RSD, в июле 2018 года было выпущено данное регулярное издание альбома на черном виниле.

Отзывы о товаре Bruce Springsteen - Greatest Hits (0190758206615) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758206615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Born To Run, Thunder Road, Badlands, The River, Hungry Heart, Atlantic City, Dancing In The Dark, Born In The U.S.A., My Hometown, Glory Days, Brilliant Disguise, Human Touch, Better Days, Streets Of Philadelphia, Secret Garden, Murder Incorporated, Blood Brothers, This Hard Land
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Первоначально выпущенный в 1995 году Greatest Hits был первой коллекцией главных синглов из первых двух десятилетий карьеры Брюса Спрингстина и начал новую захватывающую главу в истории музыканта с тремя совершенно новыми песнями, записанными с The E Street Band после почти десятилетнего перерыва. Долгое время недоступная на виниле, эта пластинка собрана из блестящих ремастированных записей дискографии Спрингстина знаменитым звукорежиссером, обладателем Грэмми Бобом Людвигом. Вслед за цветным лимитированным изданием для RSD, в июле 2018 года было выпущено данное регулярное издание альбома на черном виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bruce Springsteen - Greatest Hits (0190758206615) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3680 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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