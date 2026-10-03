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Bruce Springsteen - The Ghost Of Tom Joad (0889854601713) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bruce Springsteen - The Ghost Of Tom Joad (0889854601713) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Springsteen, Bruce, The Ghost Of Tom Joad
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 185054
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Bruce Springsteen - The Ghost Of Tom Joad (0889854601713) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SPRINGSTEEN, BRUCE
filter_none Товар входит в коллекцию SPRINGSTEEN, BRUCE

Коллекция SPRINGSTEEN, BRUCE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bruce Springsteen - The Ghost Of Tom Joad (0889854601713) виниловая пластинка

Track List

A1The Ghost Of Tom Joad4:23
A2Straight Time3:25
A3Highway 293:39
A4Youngstown3:52
A5Sinaloa Cowboys3:51
A6The Line5:14
B1Balboa Park3:19
B2Dry Lightning3:30
B3The New Timer5:45
B4Across The Border5:24
B5Galveston Bay5:04
B6My Best Was Never Good Enough2:00

Отзывы о товаре Bruce Springsteen - The Ghost Of Tom Joad (0889854601713) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1The Ghost Of Tom Joad4:23
A2Straight Time3:25
A3Highway 293:39
A4Youngstown3:52
A5Sinaloa Cowboys3:51
A6The Line5:14
B1Balboa Park3:19
B2Dry Lightning3:30
B3The New Timer5:45
B4Across The Border5:24
B5Galveston Bay5:04
B6My Best Was Never Good Enough2:00
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bruce Springsteen - The Ghost Of Tom Joad (0889854601713) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3270 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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