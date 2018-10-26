Bruce Springsteen - Lucky Town (0889854601614) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.10.2018
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
LUCKY TOWN
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 185051
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.10.2018
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
LUCKY TOWN
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
Нет
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bruce Springsteen - Lucky Town (0889854601614) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Better Days
|4:08
|A2
|Lucky Town
|3:27
|A3
|Local Hero
|4:04
|A4
|If I Should Fall Behind
|2:57
|A5
|Leap Of Faith
|3:27
|B1
|The Big Muddy
|4:06
|B2
|Living Proof
|4:49
|B3
|Book Of Dreams
|4:24
|B4
|Souls Of The Departed
|4:18
|B5
|My Beautiful Reward
|3:55
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Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.10.2018
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
LUCKY TOWN
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
Нет
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Better Days
|4:08
|A2
|Lucky Town
|3:27
|A3
|Local Hero
|4:04
|A4
|If I Should Fall Behind
|2:57
|A5
|Leap Of Faith
|3:27
|B1
|The Big Muddy
|4:06
|B2
|Living Proof
|4:49
|B3
|Book Of Dreams
|4:24
|B4
|Souls Of The Departed
|4:18
|B5
|My Beautiful Reward
|3:55
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Bruce Springsteen - Lucky Town (0889854601614) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2920 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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